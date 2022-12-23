聖誕節｜康文署加派人手巡邏尖沙咀一帶　檢控違疫規或亂拋垃圾者

聖誕節將至，港鐵事隔兩年恢復平安夜（24日）通宵列車服務，康樂及文化事務署今日（23日）呼籲市民在聖誕假日期間到香港文化中心露天廣場、星光大道等該署轄下場地時，須遵守限聚令的相關法例，並須一直佩戴口罩，又提醒市民切勿在康文署轄下場地內亂拋垃圾。該署稱會因應實際情況實施人群管制措施，會加派人手巡邏，發現違規時會執法，違者可被檢控。



康文署聖誕期間會加派人手巡邏。（資料圖片）

康文署發言人表示，將與其他政府部門於聖誕節期間（24至26日）在署方轄下場地，採取一系列措施以減低病毒在社區傳播並確保地方清潔及安全。這些場地包括香港文化中心露天廣場、梳士巴利花園、尖沙咀海濱花園、星光大道、中間道兒童遊樂場、尖沙咀東海濱平台花園，以及市政局百週年紀念花園。

發言人指，會加派人員在相關地點巡邏，呼籲在場人士遵守有關禁止於公眾地方進行多於法例指定人數的群組聚集及佩戴口罩的規例，如發現違規情況，會採取執法行動。署方亦會連同相關部門的執法隊伍，於尖沙咀一帶轄下場地加強巡邏，對亂拋垃圾、非法擺賣及蓄意破壞公共秩序等行為採取執法行動，違例者可被檢控。

發言人稱，節日期間香港文化中心的廣播系統將定時播放有關人群管理、限制群組聚集和佩戴口罩，以及呼籲市民不要亂拋垃圾的信息。香港文化中心露天廣場、梳士巴利花園、星光大道及尖沙咀海濱花園一帶會因應實際情況實施人群管制措施，請市民留意廣播及遵守在場工作人員指示，注意安全。