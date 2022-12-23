平安夜｜事隔3年九龍區再封路　警方稱市民「餓得耐」　料有人潮

聖誕佳節將至，警方今日（23日）簡介平安夜（24日）的特別交通安排，指會因應人流，於港島蘭桂坊、西九文化區，及尖沙咀一帶實施人潮管制及改路措施。西九龍總區交通部署理高級警司劉達輝表示，過去三年受疫情影響，市民未有欣賞燈飾，形容「餓咗好耐」，隨着政府放寬社交距離措施，將相信上述地點人流較多，會按人流及車流封路。翻查資料，過去三年的平安夜，九龍區都未有封路。



另外，早上南韓梨泰院發生人踩人意外，劉達輝表示，事故令警方更居安思危，平安夜會作出一系列部署，包括可能實施單向人流管制，又或分流人群到安全排隊區。



港島總區交通部執行及管制組署理警司何淦貽表示，蘭桂坊將於12月24日下午2時至12月25日上午5時，實施人流管制措施並封路，具體安排如下。

封路

下列道路將於12月24日下午2時至12月25日上午5時封閉：



－ 介乎雲咸街與威靈頓街的德己立街

－ 蘭桂坊

－ 榮華里

－ 和安里

－ 介乎雲咸街與德己立街的威靈頓街及安蘭街



視乎人潮情況，下列道路或會封閉：



－ 介乎德己立街與閣麟街的士丹利街

－ 介乎己連拿利與皇后大道中的雲咸街

－ 介乎皇后大道中與威靈頓街的德己立街

－ 介乎德己立街與閣麟街的威靈頓街

－ 介乎威靈頓街與士丹利街的閣麟街

－ 擺花街及介乎畢打街與砵典乍街的皇后大道中



何淦貽表示，第二階段改路實施後，沿雲咸街東行的車輛，只能往雪廠街及下亞厘畢道方向；另外皇后大道中西行車輛，只可右轉向畢打街行駛。

另外，何淦貽位於以下道路的所有路旁停車位，將於12月24日下午1時至12月25日上午5時暫停使用：

－ 士丹利街的路旁電單車泊位

－ 安蘭街的路旁電單車泊位

－ 雲咸街的路旁電單車泊位



在上述範圍內非法停泊的車輛，將會在沒有事前警告的情況下被拖走或被多次票控。

至於九龍區，翻查資料，對上一次的平安夜封路措施，已是2018年，過去三年平安夜事前的未有安排封路。

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劉達輝表示，九龍區封路可分三個階段，分階段於晚上7時實施，屆時西九龍文化區的一段博物館道封閉；廣東道、海傍道、彌敦道、梳士巴利道一帶，亦會因應人流及車流封路。到7時30分，會實施第二階段，天星碼頭、九龍公園徑完全封閉，巴士亦不得進入，會改於附近設臨時巴士站。

第三階會視乎人流，或於晚上10時實施，屆時西九文化區的一段柯士甸道西將採取措施，方便市民進出西九文化區。

劉達輝指出，九龍區封路範圍較過往細，希望藉此為試點，檢視市民外出的熱切性，會按人流及車流，或再調整封路安排。他預計封路會為其他道路帶來壓力，希望市民盡量利用佐敦道和彌敦道，由北向南進入西九海濱一帶。他又呼籲，市民應盡量乘搭公共交通工具。

劉達輝又指，市民「餓咗好耐」，過去三年未有觀賞燈飾，相信不少人會外出，但提醒市民防疫措施仍在實施，市民應盡量保持1.5米社交距離。

另外，早前南韓首爾梨泰園於萬聖節發生人踩人意外。對此，劉達輝表示，警方過去在人群管理方面的工作做得相當彪炳，但意外亦令警方更居安思危，屆時或作出一系列部署，包括實施單向人流管制，或分流人群到安全排隊區。

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