氣溫再度回落　周五最低僅12度　日夜溫差可達7度

踏入年尾天氣持續寒冷，天文台表示，本周餘下時間日夜溫差較大，周四（29日）起氣溫再回落，其中周五（30日）市區最低氣溫僅攝氏12度，較最高氣溫降低7度。另外，1月5日為二十四節氣中的「小寒」，即標誌着開始進入一年中最寒冷的日子。根據天文台九天天氣預報，當日最低氣溫14度，早晚清涼。



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天文台表示，受乾燥的東北季候風影響，本周餘下時間大致晴朗，日夜溫差較大。另外，季候風補充會在本周後期帶來寒冷天氣。到元旦假期時，隨著季候風緩和，氣溫稍為回升。

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本周五溫差大介乎12至19度

根據天文台九天天氣預報，明日（28日）最高氣溫20度，最低15度；隨後三日（29至31日）天氣下降，當中周五早上寒冷，當日最低僅12度，最高19度，相差7度。到元旦日（1月1日），氣溫回暖，最高氣溫20度；1月2日更最高可達21度。

天文台九天天氣預報（天文台網頁截圖）

「小寒」最低14度

另外，1月5日為「小寒」，為一年二十四節氣中的第二十三個節氣，表示氣溫將會有變化，傳統亦會提醒身體血氣運行減弱，提醒大家注重養生，包括盡量「包實」身體、避免頸背直接吹風受寒，同時也要避免晚睡。

「小寒」當日氣溫介乎14至19度，大致天晴，早晚清涼，日間乾燥。