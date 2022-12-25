聖誕節最低僅14度　迎近9年來最凍　1.3開學日氣溫最低14度

今日聖誕節（25日）最低氣溫僅14.1度，為本港近9年來最凍的聖誕節。天文台預測，本周五（30日）進一步降低，最低氣溫降至12度，早上寒冷；當日早上時份，多區普遍預測11至12度，其中打鼓嶺更僅得8度。隨後幾日氣溫清涼，下周二（1月3日）開學日的氣溫介乎14至19度。



▼12月24日 平安夜中環蘭桂坊▼



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天文台表示，乾燥的東北季候風正為華南帶來普遍晴朗的天氣 。今日最低氣溫僅14.1度，下午非常乾燥，最高氣溫約20度。正午時分，本港多處地區的相對濕度下降至40%以下，吹和緩至清勁東至東北風，離岸間中吹強風。

乾燥的東北季候風會在未來兩三日持續為華南沿岸帶來普遍晴朗的天氣，內陸地區日夜溫差較大。受季候風補充影響，本周後期廣東沿岸天氣轉冷。

▼12月18日 市區氣溫11度，市民穿上厚衣外出▼



周五市區跌至12度 打鼓嶺料僅得8度

天文台預測明（26日）「拆禮物日」天晴，早上清涼，氣溫與今日相若，氣溫介乎15至19度，吹和緩至清勁東至東北風，初時離岸及高地間中吹強風。周四（29日）氣溫轉冷，降至介乎13至17度，早晚相當清涼。部分時間有陽光，初時有一兩陣微雨。

周五（30日）氣溫進一步轉凍，市區僅12至17度，大致天晴，早上寒冷。當日早上7時左右，將軍澳、屯門、沙田等地錄得11度，大埔、流浮山僅錄得10度，石崗僅9度，而打鼓嶺更僅得8度。

周六（31日）除夕起，氣溫最低氣溫約13度，早上相當清涼。下周二（1月3日）為開學日，氣溫仍然清涼，介乎14至19度。