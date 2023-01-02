開學日早上清涼須注意保暖　天文台料周四小寒反回暖最高21度

聖誕及新年長假期過後，周二（3日）又是莘莘學子收拾書包再上學的日子，打工仔亦要恢復心情上班。據天文台的預測，明日日間短暫時間有陽光及乾燥，早上8時多區氣溫為15至16度，天氣清涼，外出的市民須注意保暖。此外，東北季候風將在未來數天持續影響華南，惟下周初沿岸地區及南海北部雲量增多，會有一兩陣雨。而周四（5日）為廿四節氣中的「小寒」，天文台料氣溫將回升至介乎17至21度，未見寒冷。



▼12月26日 大批市民湧大棠觀賞紅葉▼



+ 20

東北季候風未來數天持續影響華南

天文台表示，今日大致多雲，下午部分時間有陽光及乾燥，吹和緩北至東北風。直至中午時份，市區錄得20.7度，新界多區則約18度，包括大埔、上水、屯門、西貢等，預料今日最低溫度僅17度，相比上周稍微回暖，最高更達21度。

天文台又指，東北季候風將在未來數天持續影響華南，預料高空反氣旋在本周中後期，為廣東沿岸帶來大致晴朗的天氣。惟隨著高空反氣旋逐漸減弱，下周初沿岸地區及南海北部雲量增多，會有一兩陣雨。

▼1月2日 未來九日天氣預測▼



下周日起有一兩陣雨

天文台九日天氣預報顯示，未來數日氣溫將逐步回升，本周五（6日）最高氣溫更達22度，其後則再稍微回落。惟下周日起（7日及8日），天氣將轉為大致多雲，有一兩陣雨。

至於明日天氣方面，天文台表示大致多雲，日間短暫時間有陽光及乾燥，吹北至東北風4級。自動分區天氣預報則顯示，早上8時多區氣溫為15至16度，僅上水、打鼓嶺及石崗為15度以下。

天文台自動分區天氣預報，1月3日早上8時多區達15至16度。（網頁截圖）

周四為廿四節氣中的「小寒」，代表天氣乾燥而寒冷，不過還未到冬季最冷的時候。天文台料周四部份時間有陽光，氣溫升至介乎17至21度，天氣仍相當和暖。天文台又料，下周日（8日）起本港天氣漸轉不穩，將大致多雲，有一兩陣雨，氣溫稍回落至介乎16至19度，市民外出要帶備雨傘。

▼12月25日 近九年最凍聖誕節情況▼

