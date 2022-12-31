除夕倒數轉趨寒冷　天文台再調低預測至12度　元旦日早晚有微雨

政府撤銷大部份防疫限制後，市民今日（31日）除夕夜，可以與朋友歡聚，再次在街頭熱鬧倒數。天文台表示，乾燥的東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣，惟天氣仍然清涼，更進一步調低最低氣溫預測至12度，並持續乾燥。

天文台又預料，一道雲帶會在未來一兩日覆蓋廣東沿岸及南海北部，明日的元旦日（2023年1月1日）會開始回暖，氣溫最高見18度，但早上仍然相當清涼，早晚亦可能有雨。



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天文台表示，乾燥的東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣，惟氣溫仍然清涼，中午市份，市區錄得17.8度，多區亦只有16度，包括流浮山、上水、西貢、大埔等，預料今日最低溫度僅12度，較早前的預測再低一度，最高亦僅見18度，而日夜溫差亦較大，最多可相差6度，準備好外出倒數、迎接2023年的市民緊記要保暖。

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另外，天文台又指，今正午時分，本港的相對濕度普遍下降至60%左右，市區的濕度更已跌穿「六字頭」水，僅餘56%，除了保暖外，市民亦要保濕。同時，覆蓋南海北部的雲帶會在晚間逐漸移近沿岸地區，故今晚會漸轉多雲。吹和緩北至東北風。

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天文台預料，一道雲帶會在未來一兩日覆蓋廣東沿岸及南海北部，同時，影響廣東的東北季候風會稍為緩和，故未來一兩日氣溫會逐漸回升，預測明日（2023年1月1日）元旦日的氣溫介乎14至18度，大致多雲，但早上仍然相當清涼，早晚亦會有一兩陣微雨，趁元旦假期外出「差電」的市民，切記要帶遮，以及帶備外套。

至於元旦假最後一日的下周一（2023年1月2日），天文台預料，氣溫最高更可達20度，短暫時間有陽光。

天文台預料，隨着高空反氣旋增強，下周中期天色亦大致良好。下周四（2023年1月5日）為廿四節氣中的「小寒」，代表天氣乾燥而寒冷，預料當日部份時間有陽光，氣溫介乎15至20度。