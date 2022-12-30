天文台料除夕氣溫低見13度　日夜溫差達7度　1.1元旦早晚有雨

近日本港天氣稍回暖，不過市民外出倒數仍要多穿衣。天文台預料，影響廣東的東北季候風會在未來兩三日緩和，該區氣溫逐漸回升，但明日（31日）除夕早上仍然相當清涼，日夜溫差較大，氣溫介乎13至20度，打鼓嶺或只得11度。



天文台又預料，現時覆蓋南海北部的雲帶會在元旦（1月1日）假期移近廣東沿岸，元旦將早晚有一兩陣微雨。隨著高空反氣旋增強，料下周中期華南沿岸天色大致良好。



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尖沙咀明晚18度 外出倒數多穿衣

天文台表示，東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣，預測今日下午及今晚天晴乾燥，吹和緩偏北風。展望明日除夕天晴乾燥，早上相當清涼，氣溫料介乎13至20度，新界多區更得12度，達寒冷程度，而打鼓嶺或只得11度。另外，預測明日晚上11時，尖沙咀天文台氣溫或有18度，外出倒數市民仍要多添衣。

天文台料隨後一兩日氣溫回升，日間短暫時間有陽光，元旦大致多雲，早晚有一兩陣微雨，日間短暫時間有陽光，氣溫回暖至介乎15至20度。下周四（1月5日）為廿四節氣中的「小寒」，代表天氣乾燥而寒冷。天文台料下周四部份時間有陽光，氣溫介乎15至20度，較為清涼。

天文台預料，影響廣東的東北季候風會在未來兩三日緩和，該區氣溫逐漸回升。（天文台網頁截圖）

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