冬日彩虹｜東涌正午見彩虹　梁榮武解釋因冬日太陽位置不高

本港今日（13日）大致多雲，沿岸有霧，偶有微雨，有東涌居民在中午約12時半，在住宅看到海面有一道彩虹短暫時間出現。在大埔、粉嶺及屯門，也有居民在下午4、5時拍到彩虹。



天文台前助理台長、香港氣象學會發言人梁榮武指，一般而言，在早上或黃昏才見到彩虹；不過現時正值隆冬，今日太陽的高度不算太高，離地面40至50度（仰角），情況近似早上或黃昏，所以在中午時份仍有機會見到彩虹。



▼1月13日 2023年冬日彩虹▼



本港一連兩日出現彩虹，其中住在東涌東環的Anita Yeung在昨日（12日）早上11時08分拍攝到對出海上有彩虹，一小時後又再見到。另有東涌居民今日在社交平台上分享相片，指今午約12時半，其家人在住所望向海邊，看到一道彩虹，該彩虹出現的時間很短暫。在大埔、粉嶺及屯門，也有居民分別在下午約4、5時拍攝到彩虹。

梁榮武：隆冬日子太陽高度不算太高 近似早上或黃昏

前天文台助理台長、香港氣象學會發言人梁榮武指，平時大家見到的彩虹，是陽光射入水點，經折射、水點內的全反射，再折射出去而形成。如想見到彩虹或拍到彩虹，就要在背向太陽光的方向才可以。

梁榮武解釋，一般而言，早上或黃昏才見到彩虹，因為要產生彩虹，太陽射入水點的光線要有一定角度，如在正午，太陽光會折射回天空，不會有彩虹。不過，現時正值隆冬，今日太陽的高度不算太高，離地面40至50度（仰角），情況近似早上或黃昏，所以有機會形成彩虹。

▼2022年8月6日 早上多區出現彩虹▼



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東涌居民在南面望向北面有機會看到冬日彩虹

就着東涌居民在今午拍到彩虹，他補充指，觀乎相片，觀察者是向北面拍攝，而太陽在冬天會於南面向北射出的光線，經水點反射及折射會向南，所以觀察者在南面望向北面，便有機會看見彩虹。

被問到是否拍攝者身處較高位置，也會容易拍到彩虹，他補充道，今午太陽的高度其實比早上或黃昏的位置仍要高一些，由於彩虹的光線和太陽射入的光線之間的角度是固定，在地面有機會見不到彩虹，但在高處見到的機會相對較大。

▼2022年8月16日 雨後雙彩虹再度出現▼

