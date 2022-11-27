深秋彩虹兩度馬鞍山出現　冷鋒殺到周二至周三急跌13度

本港今日（27日）天陰陰又時而有陽光，偶有微雨並間中有霧氣，在此情況下，有馬鞍山居民在上午約9時半，看到一道彩虹短暫時間出現，於上午11時許再有一道彩虹在馬鞍山對出海面形成，論出現時間及月份都非彩虹「黃金檔期」，可謂遲來的彩虹。



天文台預測隨着高空反氣旋增強，華南沿岸未來一兩日天色好轉，日間相當溫暖。預料一道冷鋒會在星期二晚至星期三早上橫過廣東沿岸，周二（29日）市區最高攝氏28度，到周三晚（30日）降至15度，一日間跌13度。



11時許出現彩虹屬少見

馬鞍山居民Iris Yuen在今日早上約9時半，從住所向海典居方向，看到一道彩虹，出現時間為早上9時21分至33分。從相片可見，其時天氣一般，但水氣充足，她說首次在11月看到彩虹，感覺沒有夏天的彩虹清楚明亮。

到約11時15分，她望向烏溪沙碼頭附近，再看到另一道彩虹。從相片可見，彩虹十分貼近海面，但不太明顯，「我也是第一次見在這個方面及時間。」

另一道彩虹在11月27日近中午時在馬鞍山對出海面形成。圖為11:14時拍攝。(Iris Yuen攝／Facebook社區天氣觀測計劃CWOS網頁圖片）

另一馬鞍山居民K.C. Chan，也在早上約9時半，差不多同一方向看到同一條彩虹。

一道彩虹在11月27日早上高掛馬鞍山。圖為9:28時拍攝。(K.C. Chan攝／Facebook社區天氣觀測計劃CWOS網頁圖片）

▼11月25日 連續數日下雨氣溫稍為落▼



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未來一兩日天色好轉 日間相當溫暖

又陰又濕的天氣將短暫消失，天文台今日指出，隨着高空反氣旋增強，華南沿岸未來一兩日天色好轉，日間相當溫暖。不過預料一道冷鋒會在星期二（29日）晚至星期三（30日）早上橫過廣東沿岸，星期三北風增強，天氣顯著轉涼，受強烈東北季候風影響，本周後期該區早上相當清涼。

香港九天天氣預報。（天文台圖片）

周四最低13度 大風有雨更清涼

根據天文台預測，明日（28日）最高27度，周二最高28度，但到周三晚低至15度，即周二至周三的一日間跌13度。踏入12月首兩日，更會低至13度，其中周四（12月1日）大致多雲，有幾陣雨，加上吹和緩至清勁北風，濕雨加大風會令人感到更清涼。