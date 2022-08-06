多區現彩虹　天文台料南海熱帶氣旋移廣東西部　美預報港南面掠過

本港近日驟晴驟雨，今早（6日）多區包括大埔、觀塘及鴨脷洲等，亦見彩虹蹤影。天文台預測，預料南海中部的一個低壓區會在下周初發展為熱帶氣旋，並大致移向廣東西部至海南島一帶，但其路徑及強度存在變數。受其外圍雨帶影響，下周中期南海北部及廣東沿岸有狂風驟雨及雷暴，風勢頗大。



根據歐美系統預報，該熱帶氣旋大致移向湛江市至陽江市一帶，當中美國預報料熱帶氣旋將在下周二（9日）晚上會在本港南面海域掠過，而強度則達強烈熱帶風暴程度。



▼8月6日 早上多區出現彩虹▼



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天文台表示，一個低壓區正為南海中部帶來不穩定天氣，並預料低壓區會在下周初發展為熱帶氣旋，並大致移向廣東西部至海南島一帶，但其路徑及強度存在變數。受其外圍雨帶影響，下周中期南海北部及廣東沿岸有狂風驟雨及雷暴，風勢頗大。根據九天天氣預報，天文台料下周二起多雲，有狂風驟雨及雷暴，稍後雨勢有時頗大。而下周二及下周三（10日）離岸及高地同樣吹6級風，即達三號風球風力。

參考歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，下周一（8日）預料有一個熱帶氣旋於南海南面生成，料向北移動，下周三（10日）凌晨至中午將最接近本港，在本港西南面約300公里內掠過，並移向湛江市一帶。ECMWF料該熱帶氣旋海平面中心氣壓最低為995 hPa，即僅為熱帶風暴程度。

▼歐洲中期天氣預報中心ECMWF預測▼



▼美國全球預報系統GFS預測▼



美國全球預報系統（GFS）則預測該熱帶氣旋將於明日（7日）在南海南面生成，其後即撲向香港方向，下周二晚上會在本港南面海域掠過，下周四（11日）凌晨在陽江市登陸。GFS預料該熱帶氣旋海平面中心氣壓最低為989 hPa，即料達強烈熱帶風暴程度。

本港天氣方面，天文台指高空反氣旋正覆蓋中國東南部。同時，驟雨正影響廣東沿岸。明日是廿四節氣中的「立秋」，代表盛夏餘熱未消，仍然非常炎熱，故有「秋老虎」之稱。天文台又料高空反氣旋會在明日（7日）為華南帶來大致晴朗的天氣，明日部分時間有陽光，有幾陣驟雨，氣溫則回升至介乎攝氏28至32度。

天文台料高空反氣旋會在明日（7日）為華南帶來大致晴朗的天氣，明日部分時間有陽光。（天文台網頁截圖）

▼8月4日 一號戒備信號一度生效▼

