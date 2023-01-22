兔年︱年初二冷鋒橫過急降10度　周三最低溫料打鼓嶺僅6度

新年新氣象！踏進兔年大年初一（22日），本港市區氣溫約20度相當溫暖。不過一道冷鋒將在明晚橫過華南沿岸，天文台的預測顯示，隨後數日氣溫將會急轉直下，大年初二及年初三兩日氣溫高低相差達10度。其後大年初四（25日、周三）氣溫更降至未來九日的最低，僅10至15度，當日清晨更降至低點，新界及離島普遍僅得8至9度，打鼓嶺更低見6度。市民在農曆新年假期外出拜年之際，記得穿夠保暖衣服。



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一道冷鋒將在大年初二晚上橫過

大年初一中午約12時，天文台氣溫為21.2度，本港多區均高於20度，其中新界西北的濕地公園及石崗，更錄得高達24度。天文台指，覆蓋廣東沿岸的雲帶正逐漸轉薄，今午部份時間有陽光，晚上大致多雲，沿岸有薄霧，吹輕微至和緩偏東風。

不過一道冷鋒將在大年初二（23日）晚上橫過華南沿岸，受隨後的強烈東北季候風影響，大年初三及初四本港將顯著轉冷，風勢頗大。天文台並預料，一股乾燥的季候風補充，將在本周後期抵達華南沿岸，雖然天色會好轉，但氣溫將再次轉冷。

（天文台網頁截圖）

大年初二、初三氣溫高低相差達10度

根據天文台的九天天氣預測顯示，明日（23日）大年初二早晚有一陣微雨及薄霧，市民外出拜年謹記攜帶雨傘。不過由大年初三起，氣溫開始急轉直下，短短兩日氣溫高低相差達10度。隨後一連數日吹達4至5級東至東北風，離岸風力更達6級，即風勢頗大。

其中大年初四（25日）氣溫更降至農曆新年期間最低，僅10至15度，雖然隨後兩日的氣溫輕微回升，但大年初七「人日」（28日）再降至12至16度，濕度亦降至50至70%，日間相當乾燥，市民須注意保濕。

大年初四氣溫最低 打鼓嶺低見6度

至於天文台自動分區氣溫顯示，大年初四當日清早6時氣溫降至最低點，新界及離島普遍僅得8至9度，打鼓嶺更低見6度。市民當日在迎財神之餘，亦要記得注意保暖。

天文台自動分區氣溫顯示，大年初四當日清早6時氣溫降至最低點。（天文台網頁截圖）

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