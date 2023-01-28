天文台今年首發霜凍警告　預告明早高地及新界北部或出現地面霜

寒冷天氣警告及紅色火災危險警告同時生效，今早（28日）多區最低氣溫低見個位數，天文台預料明日（29日）繼續寒冷，天水圍、大埔、西貢及將軍澳明早氣溫跌至攝氏10度以下。天文台今午4時30分發出今年首個霜凍警告，提醒農友及相關人士，明早高地或新界北部可能出現地面霜。



▼1月28日 天氣寒冷早上多區錄得個位數最低溫▼



+ 5

天文台表示，一股強烈東北季候風正為廣東帶來寒冷及非常乾燥的天氣，本港今午大部份地區的相對濕度維持在20%左右，預料今明兩日天晴及非常乾燥，今晚及明早寒冷，市區最低氣溫約10度，新界再低幾度，日間最高氣溫約17度，吹和緩北至東北風，初時風勢清勁。

▼1月25日 天氣寒冷錄得入冬以來次低氣溫▼



+ 5

據天文台自動分區氣溫預測，明早7時多區氣溫將錄得個位數，其中香港北部地區氣溫偏低，其中打鼓嶺料只有攝氏6度，上水、石崗亦只有7度，流浮山、大埔及沙田約攝氏8度。

天文台自動分區氣溫預測。

天文台今日下午4時30分發出霜凍警告，提醒農友及有關人士，明早高地或新界北部可能出現地面霜。根據紀錄，天文台上一次發出霜凍警告為去年12月18日，當日天文台錄得最低氣溫攝氏9.4度。

▼2021年1月12日 大帽山草地結冰情況▼

