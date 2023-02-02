天文台預料今部分地區日夜溫差大　周五至元宵節一連三日下雨

近日天氣回暖，天文台預料，今日最高氣溫升至23度，惟部分地區日夜溫差大，上水區日夜相差最多11度。另外，隨著一股清勁至強風程度的偏東氣流正逐漸影響廣東沿岸，明日起天氣又再反覆，天文台預料，明日起一連三日有下雨，下周日即元宵節當日，大致多雲，早上清涼及有幾陣雨。



天文台預料，隨著高空擾動遠離及偏東氣流緩和，下週初華南沿岸天色較為明朗，氣溫回升，但早晚有薄霧，惟一股東北季候風會在下週中後期影響華南，屆時帶來有雨的天氣。



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上水、打鼓嶺及青衣日夜溫差大

近日氣溫逐漸回暖，天文台預料，今日氣溫最高氣溫升至23度，並預料今部分地區日夜溫差大，當中下午兩時上水將錄得27度的高溫，而打鼓嶺及青衣都錄得25度或以上的氣溫。

不過，隨著一股清勁至強風程度的偏東氣流正逐漸影響廣東沿岸，今晚大致多雲，吹和緩至清勁偏東風，離岸間中吹強風，氣溫亦稍為下降。天文台預料，晚上十時上水氣溫會跌至16度，而打鼓嶺及青衣亦分別錄得只有15及17度。

據香港九天天氣預報，天文台預料高空擾動會為本港明日帶來有雨的天氣，直至下周日，即元宵節天氣均為大致多雲，及有一兩陣雨。隨著高空擾動遠離及偏東氣流緩和，下週初華南沿岸天色較為明朗，氣溫回升，預料下周二（7日）氣溫高達23度，但早晚有薄霧。

下周三起持續下雨

不過，有陽光的天氣維持時間不長，隨著一股東北季候風會在下週中後期影響華南，天文台預料，下周三起（8日）一連三日下雨，大致多雲，有幾陣雨，天氣會較為清涼。天文台預料，下周四（9日）晚上氣溫只有17度，部分地區如石崗、長洲及將軍澳更會錄得15度的低溫，而打鼓嶺更錄得只有14度。

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