天文台料明日有幾陣雨　2.12渣打馬拉松天氣清涼17至21度

天文台預測，一股清勁至強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸，帶來有雨天氣，明日（4日）天氣清涼，大致多雲，有幾陣雨，氣溫16至20度。天文台預料，一股東北季候風會在下週中後期影響華南，2月12日(星期日)為渣打馬拉松賽事，當日料短暫時間有陽光，最高氣溫21度，跑手要留意當日天氣變化。



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天文台表示，今日（3日）天氣大致多雲，短暫時間有陽光 ， 一股偏東氣流正影響廣東沿岸。同時，一道雲帶正為該區帶來有雨天氣。

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天文台展望九日天氣，本港下周氣溫將會回升，下周二（7日）最高氣溫會升至約23度。隨著高空擾動遠離及偏東氣流緩和，風勢會逐漸減弱，大致多雲，早晚會有薄霧。

（天文台網頁截圖）

天文台預測，明日（4日）天氣清涼，大致多雲，有幾陣雨；氣溫介乎16至20度。早上7時許，新界多個地區只得15度，天水圍、錦田錄14度，打鼓嶺僅13度。

2月12日（星期日）為渣打馬拉松賽事，天文台料早上天氣清涼，當日氣溫介乎17至21度，濕度為65至85%，短暫時間有陽光。