猝死｜天氣凍易誘發心血管疾病！醫生提醒3大「猝死高危地點」

近期冷氣團一波一波來襲，傳出不少疑似猝死的案例，台灣振興醫院心臟內科主治醫師高瑜成醫師表示，造成猝死的可能性大多是心血管疾病，而天冷跟溫差突然太大，都會造成血管相當大的負擔，提醒民眾出外要特別注意保暖之外，室內其實也暗藏猝死的可能性，這些時機多注意，就有可能預防猝死的發生！



天冷會增加心因性猝死0.7倍、溫差突然很大會增加1.5倍

天氣變冷的時候，容易讓我們的交感神經興奮，造成血管會收縮、血壓會升高、血液變濃稠等現象，這些都會增加心臟的負荷、跟腦血管的負荷，容易造成腦血管的阻塞，就會發生所謂的心肌梗塞，或是引起一些致命性的心律不整，就會導致突然猝死的意外發生。

猝死前有哪十大前兆？點擊下圖看清👇👇👇

+ 6

相關文章：【心臟病】10個猝死前先兆 血壓高或胸痛出汗屬高風險

台灣高瑜成醫師表示，過往有研究統計指出，天氣冷會增加心因性猝死0.7倍，那如果是溫差突然很大，那這個上升可能會增加到1.5倍，所以溫差改變，確實會增加心因性猝死的機會，主要是因為心肌梗塞或是心血管疾病導致。

三大「猝死高危地點」：房間、床上、浴室

台灣高瑜成醫師也指出，因為溫差改變很大，發生猝死意外的機率更高，當冬天冷氣團來襲後，氣溫如果開始回升，會有輻射冷卻的效應，造成室內可能比戶外溫度更低，這樣的低溫會造成心血管的負擔。所以有不少的猝死意外，其實是發生在房間、床上或是浴室，民眾要小心注意保暖，不要突然讓溫差過大。

高瑜成醫師也說，如果有血管狹窄的話，最常見的問題是運動耐受力會明顯下降，一個本來可以跑3000米的人，他可能跑不到500米就會呼吸困難、跟胸悶的情形，這種狀況都是一種警訊，所以當你發現自己的運動耐受力、體力明顯的下降的時候，就要小心是不是心臟血管出現問題。

另外，如果是急性的症狀發作，溫差很大的時候，會反覆的感受到胸悶、胸痛，像是石頭、或是重物壓在胸口，讓自己喘不過氣來，持續時間可能會超過15分鐘，甚至合併出現一些冒冷汗的情況，都要趕快到醫院急診求救，必須爭取急救時間。

相關文章：【心臟病】心肌梗塞假期後上班易病發 5個高危時間心臟負荷增👇👇👇

+ 10

醫師提醒！天冷保暖首重頭、頸部

民眾天冷外出，要如何保暖才能做足保護？高瑜成醫師指出，保暖首重頸部，因為頸部有大血管，負責把血液供應到大腦，而且頸部的脂肪也不像其他軀幹這麼多，同時頸部也包含交感神經的接受器，所以寒冷會影響交感神經的興奮，會造成全身血壓升高，所以首重保暖是頸部的保暖。至於頭部的部分，主要是有些年長者，或是髮量可能沒有那麼多的人，那頭部的適當保暖也是必須的。

相關文章：【保暖穴位】手腳冰冷必收藏！肚臍腳板底7個保暖穴位驅寒防感冒👇👇👇

+ 2

台灣高瑜成醫師最後也提醒，要避免發生猝死意外，會建議室內舒適溫度保持在18-22度就好，不要太高，戶外進到室內的時候，最好就是能夠慢慢的把保暖衣物脫去，讓身體慢慢適應外界溫度的差異；民眾若有胸悶、胸痛，或是察覺身體有異樣，還是建議民眾到醫院就診，讓醫師進行專業的評估跟檢查。

延伸閱讀：

每星期走路7小時 降低乳癌14%風險！

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」