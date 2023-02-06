渣打馬拉松｜天文台預料賽事當天短暫時間有陽光　或有陣雨兼薄霧

下周日是一年一度渣打馬拉松的日子，天文台預料，當日受溫暖潮濕的海洋氣流影響，更為潮濕，早晚有一兩陣雨及薄霧。另外，當日日間短暫時間有陽光，氣溫亦會稍為上升至最高23度。



近日天氣回暖，不過下周二（14日）氣溫則再度急跌。天文台預料，一股強烈東北季候風會在下週中期為廣東帶來顯著較涼的天氣，故下周中期氣溫開始下降，下周三最低氣溫僅14度。



▼1月25日 天氣寒冷錄得入冬以來次低氣溫▼



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近日天氣逐漸回暖，天文台表示，影響廣東沿岸的偏東氣流正逐漸緩和，故今明天氣和暖，早晚沿岸有薄霧，下午部分時間天色明朗，吹輕微至和緩偏東風。不過，一道雲帶正覆蓋廣東，加上一股偏東氣流會在本週中至後期影響華南沿岸，預料由明日起一連四日亦大致多雲，或有一兩陣雨及薄霧，較難見到有陽光，而本周三（8日）風勢較大，吹東風5級，離岸間中6級。

▼2021年10月24日 渣打馬拉松復辦▼



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下周日是一年一度渣打馬拉松的日子，天文台預料，當日受溫暖潮濕的海洋氣流影響，更為潮濕，早晚有一兩陣雨及薄霧。另外，當日日間短暫時間有陽光，氣溫亦會稍為上升至最高23度。

不過，天文台預料，下周一（13日）晚上氣溫再度急跌。天文台指，當日最高氣溫高至23度，中午時分部分地區，如石崗氣溫高至27度，而流浮山氣溫亦高至26度，而不過至晚上九時，石崗及流浮山氣溫則跌至只有20度，日夜氣溫相差近7度。

情人節當日（14日）氣溫亦會持續下降，天文台預料，一股強烈東北季候風會在下週中期為廣東帶來顯著較涼的天氣，故下周中期氣溫開始下降，下周三最低氣溫僅14度。

▼1月27日 嘉道理農場梅花燦爛盛放▼

