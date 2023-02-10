情人節一連兩日急凍後氣溫逐步回暖　下周末最高氣溫升至22度

天文台表示，今日（10日）大致多雲，早晚有薄霧及一兩陣微雨，下午部份時間有陽光及溫暖，市區最高氣溫為25度，吹輕微至和緩偏東風。展望未來兩三日漸轉潮濕有霧，日間溫暖。下周二情人節北風增強，天氣顯著轉涼，當日氣溫比早前天文台預測輕微上升一度，最低氣溫約16度，翌日氣溫降至14度。下周四起氣溫逐步回升，隨後數日部分時間有陽光，最高氣溫約22度。



▼1月25日 天氣寒冷錄得入冬以來次低氣溫▼



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天文台表示，一股較為潮濕的偏東氣流正影響廣東沿岸。現時影響華南沿岸的偏東氣流會在周末期間逐漸被一股溫暖潮濕的海洋氣流取代，明日（11日）至下周一（13日）大致多雲、有霧及有雨，最低相對濕度為80%，最高相對濕度更達到100%。

下周初區內有霧，預料一道冷鋒會在下周二（14日）情人節早上橫過廣東，該區顯著轉涼，最低氣溫為16度。風勢較大，吹和緩至清勁北至東北風，初時離岸間中達到6級強風。當日大致多雲，初時有幾陣雨及有霧，即較為濕凍。下周三（15日）氣溫進一步下降，最低氣溫14度，早上相當清涼，部分時間有陽光及乾燥。

天文台指，受隨後較乾燥的大陸氣流影響，下周中後期華南地區天色好轉。下周四（16日）起氣溫逐步回升，周四最低氣溫15度，早上仍然清涼，大致天晴及乾燥。下周六（18日）及隨後的周日（19日）回暖，下周六部份時間有陽光，市區最高氣溫21度，當日下午2時，更有多區錄得21度以上，青衣、打鼓嶺錄得24度，上水、流浮山等錄得25度。下周日下午2時，流浮山及石崗更錄得26度。

▼1月25日 天氣寒冷錄得入冬以來次低氣溫▼

