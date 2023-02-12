渣打馬拉松｜濕度近100%微風有涼意　跑手：今日天氣適合長跑

渣打馬拉松2022因新冠疫情由去年10月延至今日（12日）舉行，有3.7萬名跑手報名參加，不少人提早逾一小時到場熱身。有參加者指雖然今日相對濕度接近100%，但微風帶有一絲涼意，因此他認為今日的天氣適合長跑。



有受訪的跑手對於今年復辦賽事感到開心，已第19次參加渣打馬拉松的林先生表示，以往曾到日本及台灣等地參加馬拉松，但始終較為喜歡渣打香港馬拉松，「喺香港嘅賽事係應該要支持嘅。」



▼2月12日 渣打馬拉松10公里賽跑手東區走廊上競賽▼



渣打馬拉松10公里賽事在清晨5時45分開始，東區走廊為起步點，終點設在維園，附近並設有公眾打氣區。夜深人靜，天色尚暗，維園陸續有大批健兒抵達後，立即爭分奪秒拉筋及熱身，部份更已準備透明雨衣，「加油」聲此起彼落，為賽事做好準備。

天文台天氣實況顯示，今早尖沙咀天文台總部氣溫為攝氏18.8度，相對濕度為95%。天文預測今日氣溫最高24度，大致多雲及有霧。

+ 1

中年跑手貼暖包保暖

惟踏入2月本港天氣潮濕溫暖，有受訪選手表示氣溫頗為舒適。其中逾50歲的鄭先生第三次參加渣馬，雖然今日相對濕度接近100%，但微風帶有一絲涼意，因此他認為今日的天氣適合長跑。「對我嚟講係舒服，好過前年咁熱先啦。」

但他表示由於年紀漸長，今日僅至在參與，以一嚐在東區走廊跑步滋味。但他指由於比賽時間過早，影響生理時鐘，坦言「唔會跑咁盡」，目標成績維持一個小時，並提前在背部貼上暖包。「熱身夠嘅話，落雨唔係問題！」

他說期待渣馬復辦已久，認為是香港難得的盛事，期望未來每年均參與，「起碼唔好剩係飲飲食食、打機先啦，冇意思。」

去年西隧路線更辛苦 10公里跑手目標43分鐘完成

跑齡達九年的李先生為第六次參與渣馬，妻子及兒子亦到現場陪伴打氣。他表示，今日天氣潮濕並帶有涼意，適合10公里賽事，認為去年途經西隧反而更為辛苦。雖然疫情期間渣馬曾停辦，但他每周仍堅持練習一次，目標由45分鐘提升至43分鐘，「每年都畀自己挑戰。」

跑齡達九年的李先生為第六次參加渣馬，跑10公里賽，目標由45分鐘提升至43分鐘。（歐陽德浩攝)

▼2月12日 渣打馬拉松跑手熱身準備▼



+ 3

第19次參加跑手：香港賽事係應該要支持

雖然半馬及全馬的開跑時間在5時45分及6時正，但未到4時半已陸續有跑手到達彌敦道中間道至海傍道的起點進行熱身，到早上5時熱身區位置已經迫滿跑手。

跑手林先生已是第19次參加渣打馬拉松，今年亦參加全馬。對於相隔一年多終於在香港舉辦馬拉松盛事作為跑手他感到很開心，他表示，以往曾到日本及台灣等地參加馬拉松，但始終較為喜歡渣打香港馬拉松。

香港人，喺香港嘅賽事係應該要支持嘅，期待佢不斷改進會比其他海外賽事更吸引。 第19次參加渣打馬拉松跑手林先生

他認為今日天氣較為潮濕，對以往的跑手而言是很大的挑戰，另外沒有寄存行李安排有一定程度的不便，因有不少東西要隨身，「如果你着件褸出嚟可以放入寄存行李之後先上線，沿路走出嚟呢都係凍。」

林先生已是第19次參加渣打馬拉松，今年亦參加全馬。（夏家朗攝)

「意外地」入半碼挑戰組 蔡小姐：成班人一齊跑好開心

第二次參加渣馬拉松的蔡小姐，形容今次「意外地」入了半碼的挑戰組，「冇諗過，自己又唔係跑得快。」不過她亦表示對今日的比賽有信心，「小心啲囉，夠練習飲多啲水就ok架喇。」她對於渣馬可以復辦感高興，「可以成班人一齊喺番一條咁嘅路線跑好開心囉。」

半碼挑戰組蔡小姐對於渣馬可以復辦感高興。（馬煒傑攝)

踏入5時45分，半馬挑戰組正式開跑，首500位跑手由彌敦道起步，全馬賽事則於6時正開跑，跑手途經昂船州大橋及汀九橋跑到維園終點。部份跑手在起步前已將雨衣除下，棄置在衣物回收處中，亦有跑手在起步前已將口罩除下，其餘跑手亦在跑步後陸續將口罩除下。

▼2021年10月24日 渣打馬拉松復辦▼

