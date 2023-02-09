毅行者2022｜闊別三年復辦　改2月舉行籲參加者留意天氣變化

闊別三年，樂施毅行者2022實體賽事將於本月24至26日復辦，樂施會今（9 日）公佈賽事詳情。該會籌募經理黃玉閒指出，以往比賽都在每年11月舉行，今次因疫情延期，改在2月舉行，提醒要注意天氣變化，因2月一般較11月濕冷，參加者要留意以免發生意外。



闊別三年，樂施毅行者2022實體賽事將於本月24至26日復辦，樂施會今（9 日）公佈賽事詳情。（鄧康翹攝）

今屆毅行者共400隊、1600人參加

樂施會表示，今屆樂施毅行者共有400隊隊伍、共1,600人參加，籌款目標約1,200至1,500萬元。路線以西貢北潭涌為起點，終點設於元朗保良局賽馬會大棠度假村。沿途共設有9個檢查站及1個路線確認處，參賽隊伍須於48小時內走畢100公里麥理浩徑及其他接續路段。

為配合活動，金山路將於本月24日下午1時，至25日晚上6時實施臨時封閉，大帽山道由荃錦公路至大帽山山頂路段，則於24日下午4時，至26日凌晨4時實施臨時封閉。

提醒參加者留意天氣變化

黃玉閒表示，以往比賽在11月舉行，今年首次在2月舉行，提醒參加者留意天氣變化，以免發生意外，「尤其在山上溫度會比市區低，參加者要注意自己的身體狀況。」同時提醒是次賽事的終點站和檢查站將會有少許變動，參加者要留意大會公佈。

樂施會籌募經理黃玉閒提醒參加者須留意當天天氣變化，以免發生意外。（鄧康翹攝）

呼籲參加者要有充分休息

毅行者資深義工、伊院急症室醫生何曉輝亦呼籲，參加者在比賽後切勿飲用含酒精飲品，以免身體在缺水的情況下，會出現頭暈或跌倒。活動距今仍有兩星期，提醒參加者要有充分的休息時間，若發現裝備不足可預先補充，「毅行者需要毅力多於體力，在參賽期間隊友彼此應互相鼓勵，適時觀察隊友們的狀況。」

陳智思：11月將再舉辦毅行者

樂施毅行者督導小組召集人陳智思表示，毅行者實體活動闊別3年，故十分珍惜今年復辦的機會，「今次只是先讓大家提前熱身，樂施會將於11月再舉辦多一場毅行者。」

他指，希望屆時參賽隊伍可以回復到以往約1,300隊、約6000人參與。他表示，毅行者是4人一隊，最重要的是團隊精神，認為這同時是香港精神，「社會在這兩、三年走過了艱苦的道路，有信心未來可以重新上路。」