情人節後氣溫急轉冷　明日市區低見12度　打鼓嶺降至10度

情人節後天氣急速轉涼，天文台表示，受清勁至強風程度的東北季候風影響，廣東沿岸顯著轉涼，預料明日氣溫降至低見12度，即今明兩日最高與最低氣溫相差達8度，另外打鼓嶺明早氣溫更低至10度，周四最低溫亦僅14度。隨著近日北風增強，掃走潮濕天氣，明日濕度界乎50至70%。



不過，隨著季候風會在週末期間稍為緩和，天文台預料周四開始氣溫回升，至下周日氣溫更一度升至最高22度，部分時間有陽光。



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天氣急速轉涼，天文台表示，乾燥的東北季候風正影響華南，故今日情人節正午時分大部分地區氣溫將較昨日急降五至七度，同時覆蓋廣東沿岸的雲層正逐漸轉薄，至下午部分時間天色明朗，今晚大致多雲及相當清涼，吹和緩至清勁北風，初時離岸間中吹強風。

根據九天天氣預報，天文台預料受乾燥的東北季候風影響，未來兩三日廣東沿岸天色普遍晴朗，風勢較大。至於明（15日）早日間天晴乾燥，天氣寒冷，氣溫降至12度，當中新界地區會低一兩度，如打鼓嶺在早上六時氣溫更一同低至10度，而石崗氣溫亦降至只有11度。另外，隨著近日北風增強，掃走近日本港潮濕的天氣，明日濕度界乎50至70%。

天文台又預料，隨後一兩日早上仍然清涼，但隨著季候風會在週末期間稍為緩和，沿岸地區氣溫開始回升，至下周日氣溫更一度升至最高22度，部分時間有陽光。天文台亦指，季候風補充會在下週初至中期抵達華南沿岸，該區早上清涼。

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