天文台發今年第四個寒冷天氣警告　明早市區最低氣溫降至12度

天文台在今午（14日）4時20分發出今年第四個寒冷天氣警告，天文台預測本港明日（15日）早上天氣寒冷，最低氣溫降至12度，新界及高地會再低一兩度，如打鼓嶺明早氣溫更低至10度。天文台提醒市民注意保暖，多穿禦寒衣物。



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大帽山今低見7.1度

截至今午4時，多區最低氣溫降到14至15度，其中大帽山最低氣溫更低見7.1度。天文台在下午4時20分發出今年第四個寒冷天氣警告。

天文台預測，受清勁至強風程度的東北季候風影響，廣東沿岸顯著轉涼，並指明早市區最低氣溫降至攝氏12度，新界及高地會再低一兩度，如打鼓嶺明早氣溫更低至攝氏10度。至周四（16日），本港氣溫才開始逐步回升，至下周日氣溫更一度升至最高22度，部分時間有陽光。

▼1月25日 天氣寒冷錄得入冬以來次低氣溫▼



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天文台提醒市民注意保暖

天文台提醒市民注意保暖，多穿禦寒衣物，也應避免長時間置身在寒風中，以免著涼。而衞生署衞生防護中心發言人也提醒市民，寒冷天氣容易引起或加劇疾病，長者、心臟或呼吸系統疾病患者和其他長期病患者應特別小心。

社署也特別提醒長者注意保重身體，並呼籲其親友和鄰居多關心及慰問體弱長者的身體狀況，尤其是獨居長者。如市民有需要，可致電社署熱線23432255求助。