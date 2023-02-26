機場「盡帶黃金甲」260棵黃花風鈴木接着盛放　周一早上料14度

赤鱲角機場路的黃花風鈴木開花盛放，近日香港天氣持續天晴乾燥，適合出外賞花。據天文台預測，廣東沿岸未來數日持續天晴乾燥，但受一股清勁至強風程度的東北季候風影響，未來一兩日風勢頗大，早上相當清涼。據九天天氣預報，明日（27日）氣溫將介乎攝氏14至19度，早上7時打鼓嶺氣溫低見11度。



天文台亦預料，季候風會在本周中期緩和，廣東沿岸氣溫稍為回升，隨後數天該區日夜溫差較大，周三至下周二（3月1日至7日）最高氣溫將維持在攝氏23度，最低氣溫則介乎攝氏16至18度。



▼2月25日 機場黃花風鈴木盛開▼



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機管局在赤鱲角南路種植的90棵櫻花樹，本月初盛開，賞花潮逼爆「櫻花園」。局方去年在機場路種植的260棵黃花風鈴木，原預計3月開花盛放，不過近日部份已搶花開花，吸引不少攝影愛好者前往觀賞拍攝。

▼機場黃花風鈴木2月底盛開▼



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網名「藍雨洋」攝影師表示，黃花風鈴木位置為機場觀景路香港國際機場古物園。另一攝影愛好者Winnie Lam形容這是「季節限定」，而事實上黃花風鈴木花朵開花後，通常幾日內會跌下，所以觀賞期短，不過也人會特別拾起跌在地上的花朵砌出圖案。

天文台預測，廣東沿岸未來數日持續天晴乾燥，正好適合市民出外賞花。

九天天氣預報。（天文台）

周一早上清涼料市區僅14度 打鼓嶺預測低見11度

天文台也預料，受一股清勁至強風程度的東北季候風影響，未來一兩日風勢頗大，早上相當清涼。據九天天氣預報，周一（27日）氣溫將介乎攝氏14至19度，早上7時打鼓嶺氣溫更低至11度，離岸間中吹6級強風。周二（28日）氣溫會略為回升至介乎攝氏15至21度，但當日早上7時，打鼓嶺氣溫仍低見12度。

另外，天文台預料季候風會在本周中期緩和，廣東沿岸氣溫稍為回升，隨後數天該區日夜溫差較大。周三至下周二（3月1日至7日）最高氣溫將維持在攝氏23度，最低氣溫則介乎攝氏16至18度。

▼2月7日 東涌赤鱲角南路櫻花園滿開▼（櫻花2月中已凋謝）

