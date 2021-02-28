櫻花．多圖｜富士櫻、墨染櫻、山櫻多區開花　近日情況逐一睇

撰文： 倪清江 最後更新日期： 2021-02-28 09:33

近期春暖花開，今年再因新冠肺炎疫情，市民無法「返鄉下」到日本、以及韓國、台灣或內地觀賞櫻花。不過，若要「淺嚐」櫻花感覺，本地也有不少地方有櫻花盛開，康文署今年特別在沙田石門安景街公園、大埔海濱公園、荔枝角公園種植富士櫻、山櫻及疑似墨染櫻，近日正爆開；昂坪則有多款櫻花也開花，是栽種以來最佳觀賞一次。不過賞花時勿預期會如日本般漫天櫻花，如拍攝宜帶長鏡，沙田及大埔「花見」點也可用手機近攝櫻花美態。

沙田石門翠湖花園與路德會梁鉅鏐小學之間的小公園內富士櫻，近日正開花。（倪清江攝）

土木工程拓展署數年前在昂坪植多款櫻花，但在2018年超強颱風「山竹」襲港時慘遭「摧花」。昂坪種有染井吉野櫻、小喬、南國早櫻、山櫻及廣州櫻，今年大有「收成」，現正逐一開花，有市民昨（27日）前往觀賞時，拍攝出雨點下另一番櫻花花開景致。

▼昂坪多種櫻花盛開▼

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如何分辨櫻花、梅花及桃花。櫻花花瓣尖端有個凹狀的缺口，而梅花及桃花則完整。(土木工程拓展署圖片)

每年在維園舉行的花卉展，今年因疫情而取消，康文署改在18區選定公園設置精緻園圃、主題花杜鵑花花圃及鬱金香花圃，同時也在部分地區裁種櫻花，主要是山櫻、鍾花櫻桃及富士櫻。

其中沙田石門安景街公園有九棵富士櫻，兩、三棵近日開花；翠湖花園與路德會梁鉅鏐小學之間的小公園也種有一棵較高大的富士櫻，同樣也開花，若要拍攝，需要有長鏡頭。

▼沙田石門安景街公園櫻花盛開▼

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大埔海濱公園及荔枝角公園三期也有裁種富士櫻，而大埔海濱公園也有疑似墨染櫻，一束束開花，或白或紅，在過往極少在港可見。至於每年賞櫻熱點將軍澳單車館公園，內裡的鐘花櫻桃、吉野櫻及廣州紅，則仍未開花。觀塘安達邨的櫻花，則於一星期前已開始開花。

▼大埔海濱公園櫻花盛開▼

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▼荔枝角公園三期櫻花盛開▼

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▼安達邨櫻花含苞待放▼