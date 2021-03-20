疫下花卉展區區開花　康民署首推網上花展　市民不受落：多此一舉

撰文： 馬煒傑 最後更新日期： 2021-03-20 18:50

維多利亞公園每年都會舉行花卉展覽，而今年則因受疫情影響，將分散於全港18區的公園舉行，以達到分散人流的效果，另外亦設有網上花卉展覽，讓市民網上賞花。 對於今年的安排，不少市民認為網上花卉展覽多此一舉，失去了賞花的真實感外，又不能拍照；而對於分散十二區舉行花卉展，有市民則認為導致單一展區過細，亦有市民認為可更方便住附近市民賞花。

維多利亞公園每年都會舉行花卉展覽，而今年則因受疫情影響，將分散於全港18區的公園舉行。（馬煒傑攝）

今年的花卉展覽分為網上花展及18區花展，網上花展於3月19日開始，而18區花展則於三月開始陸續開放。

記者今日（20日）下午到達於3月15日開放，位於中環海濱的鬱金香花圃，有不市民到場打卡拍照，現場亦採取分流措施，以10分鐘一節，一節80人的方式讓市民進場賞花，現場雖然有人龍，但普遍一節可讓所有排隊市民進內，亦有不願排隊市民直接在外圍拍照；場內亦有工作人員舉牌呼籲保持社交距離及戴上口罩，但不時仍有市民除下口罩拍照。

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市民：「網上花卉展覽多此一舉」

阮先生與太太今日順路所以到花圃拍照，他認為今年分開18區舉行花卉展覽，結果導致展區「太細」，以及只展出一種花太單調，另外亦認為花圃選址不方便，「個位兩邊唔就腳，中環過嚟唔方便，金鐘又唔方便」，如非順路亦不會特意前來；而對於網上花卉展，阮先生則認為多此一舉，因為相比起政府的網上花卉展，有更多拍攝得更好的網站，而且網上賞花欠缺真實感，「要現場睇返真嘅花，睇開得幾燦爛」。

蔣女士與鄺女士認為十分鐘時限太短，「睇得嚟未影得切就俾人趕走」。（馬煒傑攝）

有市民認為十分鐘時間太短

蔣女士與鄺女士亦到鬱金香花圃賞花及拍照，她想則認為十分鐘時限太短，「睇得嚟未影得切就俾人趕走」，她們則打算再排隊入場拍照，但都認為很浪費時間。而對於分散18區的做法，蔣女士則認為可更方便住附近市民，但都不會逐一到訪拍照，只會選擇數個較喜歡的去；而對於網上花卉展，他們亦同樣認為沒有意義，亦「唔會想睇」，她們解釋如果是為了拍照，必須要真花才有意義。

曼小姐較為喜歡今年十八區花展的做法，將花變回主題，擺設方式亦較自然。(馬煒傑攝)

今日以花為主題較自然

而曼小姐則較為喜歡今年十八區花展的做法，因為以往在維園的花卉展覽會有主題，刻意用花堆砌不同圖案，而今年則將花變回主題，擺設方式亦較自然，唯展區較為細；而對於網上花卉展，她亦同樣示「冇睇過」，因為始終真花較好，所以「嚟得到儘量嚟」。