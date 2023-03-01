口罩令取消｜天氣回暖最高24度　東北季候風明抵港　日夜溫差大

踏入三月首日，適逢長達逾900日的口罩令取消，本港天氣今（1日）溫暖及乾燥，氣溫介乎16至24度。天文台預料一股東北季候風補充，將在明早（2日）抵達廣東沿岸，日夜溫差較大，未來一兩日風勢頗大，並持續為本港帶來晴朗天氣。直至二十四節氣中的「驚蟄」（6日）仍然溫暖及乾燥，介乎17至23度。



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東北季候風補充明日抵港

口罩令取消首日，今日氣溫介乎16至24度，天氣晴朗及風勢微弱。天文台表示，本港正午時份，大部分地區氣溫較昨日高2至3度。截至中午12時正，天文台已錄得氣溫22.0度，濕度為54%，紫外線指數為7，強度屬於高。

天文台表示，今晚部分地區有煙霞，吹微風，同時華中氣壓正在上升，預料一股東北季候風補充會在明早抵達廣東沿岸，本周餘下時間至下周初期，將大致天晴及乾燥，日夜溫差較大。

下周氣溫回升至24度

根據天文台九日天氣預測顯示，本港未來一連七日均天晴及乾燥，並無降雨，初期風勢較大，氣溫約為17至23度左右。其中本周五（3日）氣溫最低，僅16至21度。直至下周四及周五（9日及10日）日間天氣溫暖，最低溫度回升至接近20度，最高更達24度，並由天晴變為部份時間有陽光。

驚蟄「打小人」天氣回暖達23度

此外，下周一（6日）為二十四節氣中的「驚蟄」，代表天氣回暖，傳統習俗會在當日「打小人」趕走瘟神。天文台預測顯示，當日本港氣溫為17至23度，濕度介乎45至70%，吹東風4級、間中5級，天晴及乾燥。

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