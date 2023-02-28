天文台春季預報　料本港3至5月氣溫偏高　雨量偏少

天文台今日（28日）更新季度預報，在氣候變暖的背景下，香港春季、即3至5月的氣溫有顯著長期上升趨勢，預料今年春季溫度正常至偏高。另外，因世界各地的氣候模式普遍預測2023年春季輸送到華南沿岸的水汽較少，預料本港今年春季雨量為正常至偏少。



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拉尼娜現象料在春季大致正常

天文台指，拉尼娜、即赤道太平洋中部、東部表面海水變得異常溫暖及寒冷，繼而影響世界各地的大氣環流，在過去個多月繼續減弱。

綜合最新的海洋觀測資料及世界各地多個氣候模式的預測，拉尼娜正逐漸過渡至「ENSO中性」狀態、即正常海洋及大氣情況，預料赤道太平洋中部及東部的水溫會在今年春季期間大致正常。

料春季氣溫高於23.3度 雨量或少於387毫米

天文台評估，在氣候變暖的背景下，香港春季氣溫有顯著長期上升趨勢，溫度出現正常至偏高情況的機會一般較高。而世界各地大部分氣候模式也預測2023年春季華南的溫度正常至偏高，因此預料本港今年春季溫度正常（即攝氏22.6至23.3度）至偏高（即高於攝氏23.3度）。

至於雨量，因世界各地的氣候模式普遍預測2023年春季輸送到華南沿岸的水汽較少，天文台也預料本港今年春季雨量為正常（即387至650毫米）至偏少（即少於387毫米）。