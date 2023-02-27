天晴乾燥風勢勁　天文台料周二早上涼意盛　一地區跌至12度

近日香港天晴，萬里無雲，風勢強勁且非常乾燥。天文台表示，一股清勁至強風程度的東北季候風正為華南帶來普遍晴朗及乾燥的天氣，今日(27日)下午本港大部份地區的相對濕度維持在50%以下。



天文台預測明日(28日，星期二)大致天晴及乾燥，早上天氣清涼，市區最低氣溫約15度，新界再低兩三度，今晚至明早離岸間中吹強風。預計未來數天廣東普遍晴朗，日夜溫差較大。周三(3月1日)日間溫暖，部分地區有煙霞 。



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相對濕度普遍低於50% 上水僅32%

今日香港天氣晴朗，不過一走到街上就感到寒風。天文台表示，一股清勁至強風程度的東北季候風正為華南帶來普遍晴朗及乾燥的天氣，今日下午本港大部份地區的相對濕度維持在50%以下。據天文台分區天氣預測，在下午3時，上水的相對濕度更只有32%。

在今日(27日)下午3時，上水的相對濕度只有32%。(天文台網站截圖)

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打鼓嶺周二降至只12度

天文台預測，今晚至明早離岸間中吹強風，明日(28日)氣溫介乎15至22度，大致天晴及乾燥，早上天氣清涼，市區最低氣溫約15度，新界再低兩三度。據天文台分區天氣預測，天文台預計在明早7時，在打鼓嶺只有12度。

天文台預計明日(28日)早上7時，打鼓嶺只有12度。(天文台網站截圖)

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展望未來數天，天文台預計普遍會有晴朗天氣，日夜溫差較大。根據九天天氣預報，在周三(3月1日)過後，普遍最高氣溫會介乎22至24度，而最低氣溫則介乎16至18度，每日溫差大慨在6至7度左右。而周三日間溫暖，部分地區會有煙霞 。