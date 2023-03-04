驚蟄｜周一打小人極度乾燥　天文台料未來數天溫差大　早晚差6度

受乾燥東北季候風影響，天文台預計香港未來兩三日普遍晴朗，日夜溫差較大，下周一（6日）「驚蟄」打小人極度乾燥，相對濕度最低只有百分之四十。香港婦女勞工協會明日（5日）將舉行解除限聚令及口罩令後的首個遊行，天文台預計明日天晴乾燥，氣溫介乎攝氏17至23度。天文台料，東北季候風會在下周中後期逐漸被一股海洋氣流取代，沿岸有薄霧。



▼3月3日 銅鑼灣鵝頸橋一帶打小人檔口情況▼



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天文台表示，乾燥的東北季候風正影響廣東沿岸，至今日（4日）正午時分，本港各區的相對濕度下降至百分之50左右。天文台預測下午至今晚繼續天晴乾燥，局部地區有煙霞，吹和緩東至東北風，展望未來數日大致天晴及乾燥，日夜溫差較大。

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天文台表示，本港繼續受受乾燥的東北季候風影響，未來兩三日華南沿岸普遍晴朗，日夜溫差較大，料季候風會在下週中後期逐漸被一股海洋氣流取代，廣東沿岸有薄霧。

在九天天氣方面，料明日遊行及後日驚蟄均天晴乾燥，氣溫介乎攝氏17至23度，相對濕度持續偏低，介乎40%至75%。周三三八婦女節大致天晴，日間乾燥；下周五氣溫回升至19至25度，早晚有薄霧，相對濕度回升至65%至95%；3月12日周日或有一兩陣雨。