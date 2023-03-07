三八婦女節｜天文台料溫差達7度　冷鋒迎白色情人節　有區寒意濃

本港近日天氣乾燥，入春後雖逐漸回暖，但日夜溫差大，今日（7日）天晴乾燥，下午溫暖。天文台預料未來兩三日廣東地區風勢微弱，能見度較低，日間相當溫暖，但一道冷鋒會在下周初橫過沿岸地區，該區天氣轉涼，風勢較大。



明日（8日）三八婦女節氣溫再稍升，維持18至25度之間。下周二白色情人節（14日）繼續天晴乾燥，氣溫隨著冷鋒殺到再跌至16度，部份新界地區再低一、兩度，天文台預料下周中期廣東地區天色普遍晴朗。



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周二下午多區料或錄得26度高溫

天文台指，乾燥的東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣，正午約12時，天文台錄得氣溫21度，大帽山及大老山錄得氣溫16度。本港多處地區的相對濕度下降至50%左右，紅色火災危險警告現正生效，預料下午石崗、上水、打鼓嶺或錄得26度高溫。展望未來兩三日大致天晴，能見度較低，日間相當溫暖。

九天天氣預報。（天文台截圖）

隨著東北季候風緩和，未來數日廣東地區風勢微弱，能見度較低，日間相當溫暖，天文台預料一道冷鋒會在下周初橫過沿岸地區，天氣轉涼，風勢較大，受隨後的東北季候風影響，下周中期廣東地區天色普遍晴朗。

3月7日分區天氣。（天文台截圖）

持續乾燥 能見度較低

本港未來一周天氣持續乾燥，明日（8日）三八婦女節大致天晴，晚上能見度較低，氣溫18至25度，相對濕度介乎60%至90%，之後連續五天相對濕度相若；下周一（13日）早上清涼，部份時間有陽光及乾燥，相對濕度跌至40%至65%之間。

白色情人節（3月14日）分區天氣。（天文台截圖）

白色情人節早上石崗或僅13度 逼近寒冷級別

下周二白色情人節（14日）繼續天晴乾燥，早上清涼，氣溫介乎16至22度，石崗上午或跌至13度，打鼓嶺跌至14度，天水圍、上水、大埔、沙田、西貢、將軍澳等多地預料跌至15度。