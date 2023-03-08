天文台預料今年4至7個熱帶氣旋襲港　全年平均氣溫偏高或再破紀錄

天文台表示，預測預料今年進入香港500公里範圍內的熱帶氣旋數目「接近正常」，大約有4至7個。天文台又指，今年風季可能於6月或之後開始，並於10月或之前結束，換言之不會出現「十一月都打風」的情況。

天文台又預告，今年全年平均溫度「偏高」，達到最高氣溫紀錄首十位的機會為高，意味今年或會再有酷熱日子「破紀錄」。



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天文台發表全年天氣展望，指根據天氣現象「拉尼娜」及「厄爾尼諾」的發展情況，並厽考氣候模式預報和客觀指標，預料本港今年6月開始踏入「風季」，進入香港500公里範圍內的熱帶氣旋數目「接近正常」，約4至7個，而風季將於10月或之前結束，不如出現「十一月都打風」的情況。

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天文台又指，綜合考慮氣候模式及統計方法的預報，預料今年雨量「正常至偏少」，但本港仍會受暴雨影響，提醒市民應為風雨季作好準備。

天文台又指，隨著氣候持續暖化，預料今年「平均溫度偏高」，達到最高氣溫紀錄首十位的機會為高。換言之，或再有極端酷熱日子出現打破「最熱日子」的情況發生。

天文台指，會利用最新數據在年中左右再評估情況，有需要時會適時更新全年展望。