周二「白色情人節」天晴最低18度　天文台料下周二春分有驟雨

明日(14日，星期二)是白色情人節，天文台指，受東北季候風影響，預計明日市區氣溫介乎18至24度，新界地區再低數度，而且日夜溫差較大，以上水為例，同日早午的氣溫相差更高達10度，介乎16至26度。



天文台指，預料一股清勁的偏東氣流會在下周初影響廣東沿岸，該區雲量較多，而一道低壓槽會在下周中期為華南帶來驟雨，預測下周二（21日）二十四節氣「春分」有一兩陣驟雨，下周三（22日）驟雨增多。



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日夜溫差較大 上水相差達10度

近來天氣回暖，今日(13日)天文台總部錄得最高氣溫達22.4度，至晚間氣溫回落數度。天文台指，受東北季候風影響，廣東地區明日天色好轉，早上稍涼，預計明日市區氣溫介乎18至24度，新界地區再低數度，而且日夜溫差較大。

根據天文台自動分區天氣預報顯示，明日早上7時氣溫最低，新界打鼓嶺僅得14度，石崗只得15度，而上水、大埔及流浮山則為16度。不過同日下午3時，多區氣溫超越20度，其中上水更升至26度，石崗亦有25度，即以上水為例，同日氣溫高低相差達10度。

天文台指，預料一股清勁的偏東氣流會在下週初影響廣東沿岸，該區雲量較多，根據九天天氣預報，預期下周一(20日)開始多雲，氣溫介乎21至26度。

天文台補充，一道低壓槽會在下週中期為華南帶來驟雨，預料下周二「春分」(21日)有雨，相對濕度有機會升至最高95%；氣溫較暖，介乎21至27度，據分區天氣預報，當日下午3時的上水有機會錄得29度高溫。

下周二(21日)上水有機會錄得29度高溫。(天文台網站截圖)

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