天文台換台長｜陳栢緯3.13升任台長　鄭楚明同日退休

政府今日（10日）宣布，天文台助理台長陳栢緯將於本月13日出任天文台台長，接替於同日展開退休前休假的現任台長鄭楚明。

陳栢緯與鄭楚明背景相似，都是由助理台長獲擢升為台長，當初加入政府就由科學主任由低做起。陳的原職主要管理天氣預測，關注全球暖化所造成的極端天氣的挑戰。



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楊何蓓茵讚揚新台長能幹敬業

就新任天文台長任命，公務員事務局局長楊何蓓茵表示，陳栢緯能幹而敬業，在氣象和科學研究方面實力非凡，掌握深厚科學知識及專業技術，亦具備出色的領導才能。她深信對方定能帶領天文台迎接未來的挑戰，繼續為市民提供優質服務。

對於即將從公務員行列退休的現任台長，楊太表示，鄭楚明在政府服務34年，一直秉持專業精神，盡心竭力服務香港，其帶領團隊進一步提升天氣預測和預警服務，以在惡劣天氣下保障公共安全。

現任局長建樹良多

楊太又指，鄭楚明積極參與世界氣象組織和國際民用航空組織的工作，以建立及維持香港在區域和國際氣象界的地位，讚揚他建樹良多，深受氣象界尊崇，祝願對方退休生活充實愉快。

陳栢緯2022年5月11日以署理天文台台長身份，解釋當日多區降雨量不一情況及成因。（資料圖片）

陳栢緯於1994年4月加入政府任職科學主任，並於2019年6月晉升為天文台助理台長。鄭楚明於1989年2月加入政府任職科學主任，於2011年10月晉升為天文台助理台長，並於2020年2月出任天文台台長至今。

陳栢緯是4名助理台長資歷最深

天文台現有四位助理台長，陳栢緯在2019年由高級科學主任晉升至此職位，目前主管天氣預測及警告服務科，他的資歷最深；負責輻射監測及評估科的李立信，則在2020年由高級科學主任晉升助理台長；負責拓展、研究及政務科的宋文娟，在2021年由高級科學主任晉升助理台長；主管航空氣象服務科的助理台長，現時由高級科學主任陳世倜署理。

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