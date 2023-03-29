天氣︱清明時節雨紛紛　天文台料有驟雨雷暴　復活節再現陽光

清明節及復活節連假下星期開始，天文台預料清明節（4月5日）當日天氣並不理想，當日大致多雲，有幾陣驟雨，稍後局部地區有雷暴。不過，復活節連假首日（4月7日）天氣會有所好轉，短暫時間有陽光，日間乾燥，不過氣溫會稍為回落，最低為19度。



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天文台表示，一股清勁的東北季候風正影響廣東沿岸，此外一道廣闊雲雨帶正覆蓋華南。預料今日大致多雲，有幾陣雨，下午部分時間天色明朗，吹和緩東風，初時離岸風勢清勁。展望明日驟雨較多。隨後一兩日氣溫回升，仍有幾陣驟雨，下周初日間相當溫暖。

天文台續指，高空擾動會在未來一兩日為華南沿岸帶來驟雨。隨着東北季候風緩和，該區氣溫逐漸回升；而受一股潮濕的偏南氣流影響，本周末至下周初廣東沿岸早晚有薄霧，預料另一股東北季候風會在下周中後期為廣東帶來稍涼的天氣。

清明節晚上有雷暴 復活節轉涼

根據香港九天天氣預報，下周初短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，早上沿岸有薄霧，氣溫約為23度至28度。

清明節（4月5日）當日天氣則會轉差，預料當日大致多雲，有幾陣驟雨，稍後局部地區有雷暴；復活節連假首日（4月7日）天氣則有所好轉，天文台預料短暫時間有陽光，日間乾燥，不過氣溫會轉涼，介乎19至23度。

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