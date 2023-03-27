受季候風影響本港近兩日天氣較涼　清明掃墓有幾陣雨氣溫稍降

本港今日天氣較涼，天文台今早11時45分發出強烈季候風信號，至正午時份，大部份地區氣溫較昨日低一兩度。同時，一道廣闊雲帶正覆蓋華南，本港今午及晚上會多雲，有幾陣雨。



天文台預測，受東北季候風影響，明日（28日）本港風勢頗大，氣溫介乎18至21度。隨著季候風在本周中後期緩和，氣溫逐漸回升至下周初的28度，但高空擾動仍會帶來驟雨。至於周末至下周初，本港受一股潮濕偏南氣流影響，早晚會有薄霧。



至清明節當日（4月5日），不只雨紛紛，天氣亦會轉涼，氣溫會回落至介乎20至25度，大致多雲，初時有幾陣雨，市民前往掃墓宜留意天氣，帶備雨具。



▼2022年4月5日清明節 將軍澳墳場人流未及往常▼



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本港今日天氣較涼，天文台在今早11時45分發出強烈季候風信號，至正午時份，大部份地區氣溫較昨日低1至2度，多區最低氣溫介乎16至19度，包括濕地公園、九龍城、黃大仙等，大帽山的最低氣溫則低見11.2度。同時，天文台指一道廣闊雲帶正覆蓋華南，預料本港今午及晚上會多雲，有幾陣雨。

九天天氣預報（天文台）

天文台預測，受東北季候風影響，明日（28日）本港風勢頗大，氣溫介乎18至21度。後日（29日）氣溫略為回升，介乎19至23度，大致多雲，有一兩陣雨。

隨著季候風在本周中後期緩和，氣溫逐漸回升，但高空擾動仍會帶來驟雨。周四（30日）氣溫會回升至介乎20至25度，但天氣持續大致多雲，並有幾陣驟雨。周五（31日）的天氣同樣是持續多雲、有幾陣驟雨，氣溫則進一步上升至介乎21至26度。

天文台亦預料，在周末至下周初，會有一股潮濕偏南氣流影響廣東沿岸，周六及下周日（4月1日及2日），香港氣溫會繼續上升，有一兩陣驟雨，早晚沿岸薄霧。不過周六仍然是大致多雲，至周日才有機會在短暫時間重見陽光。

至清明節前夕、即下周二（4月4日），除多雲、有幾陣驟雨外，局部地區更會有雷暴。而清明節當日（4月5日），天氣則會略為好轉，但仍是大致多雲，有幾陣雨，氣溫介乎22至25度。市民前往掃墓宜留意天氣，帶備雨具。