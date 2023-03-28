下星期清明及復活節連假前氣溫稍降　本周末把握好天氣登高掃墓

本港清涼天氣持續，今日（18日）日間錄得十八、九度，天文台預測，今晚及明日天氣多雲，有幾陣雨，氣溫介乎18至22度。吹和緩偏東風，初時風勢清勁。下星期三（5日）清明假期，中間隔一日，到周五（7日）起展開復活節假期，是復常後不少港人「餓旅遊」的首個長假期，已蠢蠢欲動出遊。

離港前把握時間掃墓的話，本周末氣溫稍升，氣海介乎22至28度，降雨機會亦低。



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天文台預測，一股清勁的東北季候風正影響廣東沿岸。此外，一道廣闊雲帶正覆蓋華南。本港地區今晚及明日天氣預測多雲，有幾陣雨。氣溫介乎18至22度。吹和緩偏東風，初時風勢清勁。展望隨後數天大致多雲，氣溫逐漸回升，但仍有幾陣驟雨。下週初短暫時間有陽光。

「請一放六」連假攻略

展望九日天氣預測，最新顯示本月6日（下周四）氣溫介乎20至24度，相對度百分之70至90，是與前一天的清明節相若。如果市民善用連假安排，實行「請一放六」策略，即申請6日那一天，就可以連同復活節假期，由本月5日放假至10日一共六天。計劃外遊而未掃墓的市民就可把握本周六及日，天氣稍為回暖，適宜登高。

未來數天氣溫逐漸回升

天文台又表示，隨著東北季候風緩和，華南沿岸未來數天氣溫逐漸回升，但高空擾動會為該區帶來驟雨。受一股潮濕的偏南氣流影響，週末至下週初廣東沿岸早晚有薄霧。預料另一股東北季候風會在下週中後期為廣東帶來稍涼的天氣。