清明節氣溫回暖高見28度　惟有幾陣雨　至復活節再現陽光

近日天色灰黑，時不時下雨，久久未見有陽光。天文台預料，清明節及復活節連假初期同樣受雨天影響，另外氣溫亦較為浮動。以清明節當日（4月5日）為例，當日短暫時間有陽光，但會有幾陣驟雨，氣溫預料最高可達27度，惟兩日後的復活節連假首日（4月7日）氣溫則稍為回落，預料最低氣溫較跌破2字頭，只有19度。不過，當日天色有所好轉，短暫時間有陽光。



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近日天色灰曚曚，天文台表示，一道廣闊雲雨帶正覆蓋華南，加上高空擾動為廣東西部帶來驟雨，故預料今日大致多雲，有幾陣驟雨，吹和緩東風。相關天氣在未來數日仍然持續，天文台表示，未來兩三日仍有幾陣驟雨，但氣溫在明日開始有所回升。

清明時節雨紛紛，下星期開始就是清明節及復活節的假期，與往年一樣，天文台預料受一股潮濕的偏南氣流影響，下週初廣東沿岸早晚有薄霧，清明節當日（4月5日）會有一兩陣驟雨，早上沿岸有薄霧。

天文台又指，清明節當日氣溫會相對回暖，氣溫預料最高可達27度。部分地區如石崗、流浮山及赤鱲角中午12時氣溫更會達到28度。

根據香港九天天氣預報，天文台預料，另一股東北季候風會在下週中後期為華南帶來稍涼的天氣，故復活節連假首日（4月7日）雖然可再見陽光，告別雨天，但其氣溫卻會轉涼，氣溫界乎19至23度。當日日夜氣溫相差頗大，打鼓嶺上午五時預料只有18度，惟至下午兩時氣溫卻錄得24度，相差達6度。

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