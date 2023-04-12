多區錄30度高溫　天文台料下周一起有驟雨　下周四穀雨有雷暴

下星期四（20日）是二十四節氣中的穀雨，意味著雨水增多。天文台預料，下周一（17日）起會有幾陣驟雨，下周四穀雨更會有幾陣驟雨及雷暴，市民應記緊常備雨具。至於今日（12日）多區錄得氣溫達29度以上，上水、打鼓嶺及大隴最高氣溫更錄得超過30度。



另外，位於菲律賓的熱帶低氣壓會在未來一兩日橫過呂宋並逐漸減弱，料在香港800公里外已降至低壓區或溫帶氣旋，故對本港影響不大。



▼3月25日 今年首個黃色暴雨警告▼



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天文台表示，華南沿岸風勢微弱，中國東南部的氣壓正在上升，預料一股偏東氣流會在晚間逐漸影響廣東沿岸，預料今日下午部份時間有陽光及炎熱、吹微風，今晚漸轉多雲，沿岸有薄霧，吹和緩東風。

天文台稱，一股較乾燥的大陸氣流會在周末期間為華南沿岸帶來大致晴朗的天氣，預料大陸氣流會在下週初被偏南氣流取代，該區會有幾陣驟雨。展望未來一兩日大致多雲，短暫時間有陽光，星期六初時有一兩陣驟雨，稍後天色好轉，下星期日大致天晴。

今日氣溫相對早前較熱，介乎攝氏22至29度。天文台分區天氣顯示，多區最高氣溫錄得29度以上，當中有三區超過30度，包括打鼓嶺及上水錄得30.7度、大隴30度；至於九龍城、元朗公園亦錄得最高29.9度。

至於九天天氣方面，天文台料明日（13日）氣溫稍降至攝氏22至26度，周六初時大致多雲及有一兩陣驟雨，下午部分時間有陽光及乾燥；下周一起會有一兩陣驟雨，至下周四穀雨更會有幾陣驟雨及雷暴，雨天料維持至下周五。

另外，天文台指今日正午十二時，位於菲律賓的熱帶低氣壓集結在馬尼拉之東南偏東約260公里，預料向西或西北偏西移動，時速約10公里，橫過呂宋並逐漸減弱。據天文台路徑預測，該熱帶低氣壓在香港800公里外已降至低壓區或溫帶氣旋，故對本港影響不大。