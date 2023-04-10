4月打風？｜天文台料低壓區入南海都會減弱　梁榮武：對港無威脅

本港今日（10日）天氣清涼，未來數日有機會升溫。天文台預測，隨着影響華南沿岸的東北季候風緩和，未來一兩日該區氣溫回升，預測本周六（15日）市區有最高27度，流浮山更高見29度。



另外，天文台指一個低壓區會在未來兩三日為菲律賓以東海域帶來不穩定天氣，預計有可能發展成為熱帶氣旋，未來數天移向菲律賓，隨後強度及路徑存在變數，有可能向西進入南海中至北部，或向東轉向琉球群島一帶。科學主任指該熱帶氣旋即使進入南海，其時會減弱，因此短期對香港威脅並不大。天文台前助理台長梁榮武表示，引導氣流不會令低壓區接近香港，對香港不會構成威脅。



天文台4月9日指出，部份電腦模式預測該低壓系統有可能向西進入南海，同時個別電腦模式預測向北移向琉球以南。（天文台圖片)

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偏東氣流本周後期影響廣東沿岸

天文台預測本港今日大致多雲，下午部分時間天色明朗，吹和緩偏東風，氣溫在23度左右；令天氣清涼的東北季候風即將緩和，未來一兩日該區氣溫回升，明日（11日）日間短暫時間有陽光，氣溫介乎21至26度，吹和緩偏東風。

天文台表示，預料一股偏東氣流在本周後期影響廣東沿岸，該區有幾陣雨，而偏東氣流會在周末期間逐漸被大陸氣流取代，華南沿岸天色大致良好。

天文台九天天氣預報。（天文台截圖）

重見陽光氣溫回升 本周料最高27度

展望周三（12日）日間溫暖，部分時間有陽光，氣溫高達27度，相對溫濕度介乎70%至90%之間，早晚沿岸有薄霧，未來一周氣溫維持21度至27度之間。周四（13日）雲量較多，本周後期有一兩陣驟雨，直至周六（15日），日間部分時間有陽光及乾燥。

根據九天天氣預報，周六（15日）市區的最高氣溫為27度；自動分區天氣預報，在周六下午2時，流浮山更有機會升至29度，上水、打鼓嶺、石崗都有28度。

天文台又預測，偏東氣流會在周末期間逐漸被大陸氣流取代，華南沿岸天色大致良好，下周日至二（16日至18日）降雨機率為低，部份時間有陽光。

周六（15日）流浮山會升至29度。（天文台截圖）

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科學主任：熱帶氣旋或向東移至琉球群島一帶

天文台表示，一個低壓區會在未來兩三日，為菲律賓以東海域帶來不穩定天氣。署理高級科學主任林學賢說，低壓區位於菲律賓以東超過1,000公里，為菲律賓以東海域帶來不穩定天氣，預計有機會發展成為熱帶氣旋。

他指按照目前預測路徑，低壓區未來數天移向菲律賓，隨後強度及路徑存在變數，數據顯示低壓區有機會受到高空西風影響，或會向東移至琉球群島一帶，另或橫過菲律賓，進入南海中至北部，其時將會減弱，短期以言對香港威脅並不大。

梁榮武：十劃都未有一撇 未形成熱帶氣旋

天文台前助理台長梁榮武則指，目前仍只是低壓區，未形成熱帶氣旋，「十劃都未有一撇」，對香港不會構成威脅。儘管低壓區進入南中國海及香港800公里範圍之內，或會被東北季候風吹走，引導氣流不會令低壓區接近香港。