4月風｜菲律賓以東低壓區逐漸發展　天文台：可能本周尾進入南海

天文台預測今年有4至7個熱帶氣旋進入香港500公里範圍，風季可能於6月或之後開始。不過天文台昨日（9日）指出。位於菲律賓以東海域的一個低壓區會在今日至本周三（10至12日）逐漸發展，並有可能在本周後期進入南海，但其強度會減弱。



天文台也指出，有個別電腦模式預測受高空西風槽影響，該低壓系統會在菲律賓以東海域轉向，移向琉球群島以南海域一帶，將往沖繩旅行的市民也要留意。



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九天天氣預報：低壓區為菲律賓以東海域帶來不穩定天氣

天文台在今日（10日）凌晨發表的九天天氣預報表示，現時影響華南沿岸的東北季候風會逐漸緩和，未來一兩日該區氣溫回升。預料一股清勁偏東氣流會在星期四影響廣東沿岸，為該區帶來幾陣雨，並在隨後一兩日逐漸被大陸氣流取代，周末至下周初華南沿岸天色大致良好。

預報也提到，一個低壓區會在未來一兩日為菲律賓以東海域帶來不穩定天氣。

天文台在今日（10日）凌晨發表的九天天氣預報，預料未來一兩日本港氣溫回升。(天文台圖片）

天文台3月指風季可能於6月或之後開始

天文台3月8日發表今年全年天氣預測，料進入香港500公里範圍內的熱帶氣旋數目「接近正常」，大約有4至7個，並指今年風季可能於6月或之後開始，並於10月或之前結束。

天文台最新公布的全年展薶。（天文台圖片)

低壓區今起兩三日逐漸發展 逼近菲律賓

不過天文台昨日發表「天氣隨筆」文章，題為《潛熱、風切變、低壓區》，指出衛星雲圖顯示，與一個低壓區相關的不穩定天氣正影響菲律賓以東海域。在較高的海洋「熱帶氣旋潛熱」及較弱垂直風切變下，預料該低壓區會在今起兩三日（10至12日）逐漸發展，並沿高空反氣旋的西南側靠近菲律賓。

部份電腦模式預測入南海 個別電腦模式預測移向琉球以南

天文台指出，部份電腦模式顯示該低壓區會橫過菲律賓，並於本周後期進入南海中至北部，但該區的「熱帶氣旋潛熱」較低，垂直風切變亦較強，加上受菲律賓的地形影響，預料該低壓系統屆時會有所減弱；另有個別電腦模式預測受高空西風槽影響，該低壓系統會在菲律賓以東海域轉向，移向琉球群島以南海域一帶。

天文台4月9日指出，部份電腦模式預測該低壓系統有可能向西進入南海，同時個別電腦模式預測向北移向琉球以南。（天文台圖片)

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天文台：綜合預測可能本周後期進入南海

究竟會向西入海定向北趨向沖繩？天文台指綜合現時的實況氣象觀察數據及電腦模式預測，該低壓系統可能會在本周後期進入南海，但其強度會減弱，天文台會密切監測其發展。

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