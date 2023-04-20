天文台再發特別天氣提示：雷雨區持續發展　未來一兩小時影響本港

天文台指一道低壓槽會在今明（20及21日）兩日為廣東帶來驟雨及狂風雷暴。今日（20日）是二十四節氣中的「穀雨」，天文台預測大致多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，料無緣看到中午的日偏食。



天文台於清晨5時40分，再度發出特別天氣提示稱，現時香港附近持續有雷雨區發展，預料會在未來一兩小時影響本港，市民應提高警惕。此外，雷暴警告有效時間延長至上午8時30分。



天文台曾在凌晨再發出特別天氣提示，短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，預料強陣風吹襲香港，如身處室外應盡快到安全地方躲避。



▼4月18日 黃色暴雨警告下市民躲避狂風驟雨▼



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20日清晨5時36分的雨區位置。(天文台網頁圖片)

4月20日06:00——雷暴警告有效時間延長至上午8時30分。

4月20日05:40——現時香港附近持續有雷雨區發展，預料會在未來一兩小時影響本港。市民應提高警惕。

4月20日04:15——雷暴警告有效時間延長至上午6時30分。

4月20日00:45——雷暴警告有效時間延長至凌晨5時。

4月20日00:12——雷暴警告有效時間延長至凌晨4時。

4月20日00:05——天文台預料高達每小時70公里或以上的強陣風吹襲香港，如身處室外，應盡快到安全地方躲避。

4月19日23:50——天文台指短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

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在20日清晨5時30日，雨區主要集中在市區及大嶼山。(天文台網頁圖片)

天文台今日凌晨0時更新九天天氣預報，指出一道低壓槽會在今明兩日為廣東帶來驟雨及狂風雷暴；隨着低壓槽減弱，周末至下周初廣東沿岸驟雨減少，預料一股東北季候風會在下周中期影響廣東沿岸，再度變下雨天。