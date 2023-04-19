天文台一度發出黃色暴雨警告　天星碼頭錄時速約100公里猛烈陣風

臨近二十四節氣中的「穀雨」，香港開始連場大雨。香港天文台今日（19日）早上10時15分發出黃色暴雨警告信號，指香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺，黃雨警告直至中午12時15分取消，歷時兩小時。

天文台早於上午8時45分發出特別天氣提示，指位於廣東西部的強雷雨帶正逐漸向東移動，預料會在未來一兩小時影響珠江口一帶，並可能帶來強陣風，呼籲市民應提高警惕。至9時15分，天文台更新特別天氣提示，指未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響。



▼4月19日 天文台發出黃色暴雨警告▼



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上午11時05分，天文台指在九龍天星碼頭錄得每小時約100公里的猛烈陣風。

昂坪360宣佈，由於受雷電的影響，已於上午10時19分起暫停登車，待天氣好轉後才盡快恢復服務。昂坪360纜車其後宣布，服務於中午12時前已恢復正常。

▼3月25日 今年首個黃色暴雨警告▼



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天文台預測香港今日大致多雲 有驟雨及狂風雷暴

天文台預測，本港今日大致多雲，有驟雨及狂風雷暴，最高氣溫約29度，吹和緩南至西南風，風勢有時疾勁，展望未來一兩日間中有驟雨及狂風雷暴，周末至下周初驟雨逐漸減少。

天文台早上發特別天氣提示 籲市民應提高警惕

天文台今早8時45分發出特別天氣提示，指位於廣東西部的強雷雨帶正逐漸向東移動，預料會在未來一兩小時影響珠江口一帶，並可能帶來強陣風，呼籲市民應提高警惕。至9時15分，天文台更新特別天氣提示，指未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響。

天文台指，現時位於華南北部的低壓槽會逐漸移近沿岸地區，並在未來一兩日為該區帶來驟雨及狂風雷暴，隨著低壓槽減弱，周末至下周初廣東沿岸驟雨減少，天色稍為好轉。預料一股東北季候風會在下週中期影響廣東沿岸。

▼3月25日 米埔附近出現空對地閃電▼



▼3月25日 天文台開放日首日▼

