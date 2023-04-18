高空輻散、高空擾動和低壓槽或同時壓境　天文台料周三起狂風雷暴

【DSE開考天氣】今天（18日）過後，又要同陽光暫別。天文台預測一道低壓槽會在本周中至後期影響華南沿岸，區內天氣不穩定；若高空輻散和高空擾動的位置及時間配合，甚至會有大雨。因此預測星期三（19日）至星期五（20日）的顯著降雨概率為「中高」至「高」，星期三及星期四間中有幾陣狂風雷暴。



星期五是DSE中學文憑試開考首日，預測仍會有驟雨及雷暴；下雨天至少持續至星期六（22日），當日將進行DSE英文科卷三的聆聽及綜合能力考核，考生要特別留意會否影收音機接收。按此預測，星期四中午出現的日偏食，將無法看到，再等到2028年7月才再有機會在港看到。



▼3月25日 今年首個黃色暴雨警告▼



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歐洲集合預報模式預測星期三至星期五於沿岸地區的閃電機率較高，該區或有狂風雷暴。（天文台圖片)

星期三至五「顯著降雨」概率為「中高」至「高」

天文台當值預報員昨日（17日）撰寫新一篇天氣隨筆「低壓槽靠近，外出消費要留神」，提醒市民在未來數日上班上學和外出消費應留意天氣變化。天文台指出，一道低壓槽會在本周中至後期靠近華南沿岸，天氣變得不穩定，有驟雨及狂風雷暴；高空輻散和高空擾動亦有機會在本周中至後期影響華南。

因此星期三至星期五本港出現「顯著降雨」的概率為「中高」至「高」，局部地區可能出現大驟雨。

電腦模式預測星期四（4月20日）的天氣圖，預測與低壓槽（藍色粗線）相關的降雨主要集中在華南沿岸一帶，但對於低壓槽的位置仍存在分歧。(天文台圖片)

一兩日前仍難準確預測暴雨時間和位置

天文台表示，現時電腦模式預測各天氣系統影響華南沿岸的時間稍為不同，而低壓槽的位置亦存在變數，因此華南沿岸發生顯著降雨的時間和位置仍存在不確定性。假若高空輻散、高空擾動和低壓槽同時出現和配合，將有利大雨、甚至暴雨發生。天文台指即使是最新的電腦數值模式，要在一兩日前準確預測各系統的出現的時間和位置，仍有一定限制。

另一方面，部份電腦模式顯示一股偏東氣流會在星期五抵達華南沿岸，這亦為華南沿岸的降雨帶來變數。偏東氣流可以增強地面輻合，沿岸地區驟雨增多。而部份電腦模式則預測沿岸繼續受偏南氣流主導，主要雨區停留在内陸地區。

天文台指無論如何，受低壓槽影響，華南沿岸本周中至後期天氣會變得不穩定。

電腦模式預測星期五（4月21日）的雨量圖。歐洲及德國模式預測偏東氣流(紅色箭咀)於珠江口一帶與偏南氣流(藍色箭咀) 輻合，沿岸地區雨量較多。美國及英國模式則預測沿岸受偏南氣流主導，主要雨區停留在内陸地區。(天文台圖片)

周四「穀雨」應景 料有驟雨及幾陣狂風雷暴

天文台最新九天天氣預報圖顯示，今日尚短暫時間有陽光，市區氣溫最高攝氏29度。但星期三急轉差，預測大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴；星期四是二十節氣「穀雨」，天文台預測天氣最差，有驟雨及幾陣狂風雷暴，很大可能看不到當日中午出現的日食；星期五稍為好轉，但仍驟雨及雷暴，當日為DSE中學文憑試開考，考生要留意天氣報道。

天文台今日4時45分發表的九天天氣預報圖顯示，本周三至六都會有雨，周四天氣最差，有驟雨及幾陣狂風雷暴。（天文台圖片）

天文台預下周日（23日）及周一（24日）天好稍為好轉，短暫時間有陽光，也會有幾陣驟雨；下周二（25日）天開始又會轉為陰天，大致多雲，有一兩陣雨。

▼4月16日 天晴炎熱,，有市民到長洲東灣嬉水消暑▼

