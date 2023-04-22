五一黃金周｜天文台預測未來一周時晴時雨　5.1勞動節升溫至29度

連日狂風雷暴天氣將暫停，天文台預測明日（23日，星期日）起將重見陽光，明日有一兩陣驟雨，日間部份時間天色明朗；不過預料一股東北季候風會在下周中期影響廣東，下周三（26日）再度出現多雲有驟雨。



天文台預測下周後期天氣又會好轉，氣溫上升，由下周五（29日）至5月1日勞動節，市區料上升至29度，大致多雲，有一兩陣驟雨。日間短暫時間有陽光，市民可以享受一個有陽光的「小黃金周」。



天文台表示，一股偏東氣流會在未來一兩日影響廣東沿岸，而隨着高空反氣旋增強，下周初華南沿岸地區天色較為明朗，不過預料一股東北季候風會在下週中期影響廣東，因此未來一周仍然會時晴時雨。

天文台測明日大致多雲，有一兩陣驟雨，初時部分地區能見度頗低，日間部分時間天色明朗。吹東風4至5級，初時離岸及高地6級。下周一（24日）及周二（25日）大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光，最高市區28度。

下周三（26日）起天色再轉差，大致多雲，有一兩陣驟雨。

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到下周六（29日）起天色料會好轉，雖大致多雲及有一兩陣驟雨，但日間短暫時間有陽光，氣溫也會稍上升，市區料高至29度。

內地「五一黃金周」下周六（29日）開始，直至5月3日；而今年5月1日勞動節是星期一，因此五天工作的僱員，由下周六起可享三日假期至5月1日，過一個小黃金周。

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