珠江口雷雨區殺到　天文台一度發出黃色暴雨警告信號

天文台今日（24日）中午12時半發出天文台發出特別提示，指位於珠江口以西的雷雨區正向東移動，並可能在未來兩三小時影響本港，提醒市民應留意天氣變化。天文台在下午2時半指未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，提醒市民提高警覺，並於4時15分發出黃色暴雨警告信號，生效維持一小時。



天文台指東北季候風會在明日稍後抵達廣東沿岸，星期三（26日）區內天氣稍涼，隨後一兩日風勢較大。11時半公布的九天天氣預報顯示，明日（25日，星期二）起一連七日至5月1日勞動節大致多雲，有一兩陣驟雨，要到5月2日才有機會好轉。



天氣雷達圖像顯示，在下午4時12分，雷雨區已觸及本港西面海域。（天文台圖片）

近日天氣不穩，今日中午荃灣汀九岸邊可見到有較大風浪。(廖雁雄攝）

天文台預測今日大致多雲，有幾陣驟雨，下午雨勢較大及有幾陣狂風雷暴，部份地區能見度頗低，吹和緩東風。

17:15——天文台取消黃色暴雨警告信號。

16:15——天文台發出黃色暴雨警告信號。

天氣雷達圖像顯示，位於珠江口以西的雷雨區在下午2時已移至澳門附近，較中午12時半更靠近香港。（天文台圖片）

15:15——天文台發出雷暴警告，有效時間至下午5時15分，預料香港有幾陣狂風雷暴。

14:30——天文台指未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，提醒市民提高警覺。

13:45——天文台更新提示，雷雨區可能在未來一兩小時影響本港。

12:30——天文台發出特別天氣提示，指位於珠江口以西的雷雨區正向東移動，並可能在未來兩三小時影響本港，提醒市民應留意天氣變化。

▼4月21日 黃色暴雨警告下市區情況▼



天氣雷達圖像顯示，位於珠江口以西的雷雨區在下午1時許一直向東移。（天文台圖片）

東北季候風明晚抵達廣東沿岸 周三氣溫稍涼

天文台指東北季候風會在明日稍後抵達廣東沿岸，大致多雲，初時部分地區能見度較低，稍後有幾陣驟雨，氣溫介乎攝氏23至26度；不過星期三天氣稍涼，市區最低氣溫降至21度，隨後一兩日風勢較大。

九天天氣預報顯示，明起一連七日至5月1日勞動日天氣欠佳，大致多雲，有一兩陣驟雨。隨着季候風在周末期間緩和，廣東沿岸氣溫逐漸回升，市區最高氣溫回升至27、28度，到5月2日及3日短暫時間有陽光，日間最高氣溫升至29度。

▼4月18日 黃色暴雨警告下市民躲避狂風驟雨▼

