五一假期｜天文台料驟雨繞「小黃金周」　周末有雷暴　5.4見陽光

香港近日天陰陰，天文台今日（25日）的最新九天天氣預報顯示，有雨天氣將持續至下周三（5月3日），陽光在當日及5月4日會短暫重現，意味在香港五一的三日「小黃金周」，多雲及驟雨持續外，在一道低壓槽周末期間橫過廣東沿岸時，或帶來驟雨及雷暴。



天文台指，東北季候風會在未來兩三日影響廣東沿岸，周三（26日）香港天氣較涼，市區介乎20度至23度，而隨後一兩日風勢較大，預料當一道低壓槽會在周末期間橫過廣東沿岸，並為該區帶來驟雨及雷暴，受偏南氣流影響，下周中期氣溫逐漸回升。

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今年內地勞動節假期由下周六（29日）至5月3日，香港方面，在計及5月1日的勞動節紅日在星期一下，將有周末至周一的三天「小黃金周」。不過，最新九天天氣預報顯示，由由明日周三至下周二，本港也將多雲及有一兩陣驟雨，要到5月3日，內地勞動節假期最後一日，才短暫時間有陽光，當日早上沿岸有薄霧，氣溫介乎24至28 度，翌日5月4日，情況相若，短暫時間有陽光，市區氣溫介乎24至28度。

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