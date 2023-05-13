低壓區｜天文台特別天氣提示：大驟雨、雷暴及狂風今晚起影響香港

天文台今日（13日）中午發出特別天氣提示，指現時位於北部灣至廣東西部沿岸的一道低壓槽會在今日逐漸向東伸展，與其相關的低壓區會在明日（14日）影響南海北部，預料大驟雨、雷暴及狂風會在今晚至明日日間影響珠江口一帶，明晚雨勢減弱。市民外出及進行戶外活動時請留意天氣變化。



▼5月7日 天文台一度發出「紅雨」▼



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天文台表示，一道雲雨帶正覆蓋廣東，同時，位於北部灣至廣東西部沿岸的低壓槽正為該區帶來驟雨，預料本港下午多雲、有幾陣驟雨，今晚驟雨增多及有雷暴。吹和緩東北風。展望明日雨勢有時頗大，有雷暴及狂風，晚上驟雨減少，隨後一兩日天色較為明朗。

天文台稱，現時位於北部灣至廣東西部沿岸的一道低壓槽會在今明兩日逐漸向東伸展，與其相關的低壓區會在明日影響南海北部，並為珠江口一帶帶來大驟雨、雷暴及狂風。隨著低壓槽遠離，下周初廣東地區天色較為明朗，預料另一道低壓槽會在下週中期為華南沿岸帶來驟雨。

天文台在天氣隨筆指出，按照最新預測，部份電腦模式顯示該低壓槽上可能有閉合等壓線，相關的氣旋性環流有機會發展為低壓區，並自北部灣一帶向東橫過廣東沿岸；但亦有電腦模式預測氣旋性環流發展機會較低，主要以低壓槽形式影響廣東沿岸至南海北部，雨區亦較為遠離珠江口。

天文台稱，當該低壓系統於星期日經過珠江口一帶時，本港離岸風勢較大，高地間中會吹強風。天文台會密切監測其會否發展為熱帶氣旋。總括而言，天文台預測本港星期日多雲，有驟雨，雷暴及狂風，雨勢有時頗大，提醒市民在母親節外出慶祝或進行戶外活動時請留意天氣變化。

九天天氣預測方面，天文台預料明年九天或不時有驟雨，明日母親節更有驟雨、雷暴及狂風，雨勢有時頗大，氣溫介乎攝氏22至25度。隨後數天均致多雲，下周三起會有幾陣驟雨，氣溫陸續回升，至下周四最高氣溫攀升至攝氏30度。

▼5月7日 暴風雨來臨前東面海面現烏雲▼



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▼4月19日 天文台一度發出「黃雨」▼

