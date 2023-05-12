母親節｜天文台料「低壓槽上或有低壓區形成」　周日大雨狂風雷暴

後日星期日（14日）是母親節，市民外出慶祝謹記帶雨具！天文台最新九天天氣預報顯示，一道低壓槽會在明日（13日）於廣東沿岸發展，低壓槽上亦可能有低壓區形成，與其相關的大驟雨、雷暴及狂風會在周末期間影響珠江口一帶。天文台預計，母親節當日有驟雨、雷暴及狂風，雨勢有時頗大，高地間中吹6級風。



前天文台助理台長梁榮武解釋，該低壓槽在南海有機會發展成低壓區，因此會帶來狂風大驟雨。問到低壓區會否進一步增強，他則表示現在未踏進風季，海水溫度不夠熱，難以增強至熱帶氣旋的程度，「唔會話冇可能，不過機會比較低。」



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天文台今日（12日）預測，一道低壓槽會在明日於廣東沿岸發展，而低壓槽上亦可能有低壓區形成，與其相關的大驟雨、雷暴及狂風會在週末期間影響珠江口一帶，而隨著該低壓槽遠離，下周初廣東地區驟雨逐漸減少，天色較為明朗。預料另一道低壓槽會在下周中期為華南沿岸帶來驟雨。

根據最新九天天氣預報，不穩定天氣明日來到，預料大致多雲，有幾陣驟雨，稍後驟雨增多及有雷暴，風勢方面，吹東至東北風三至四級。

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母親節高地間中吹6級風

翌日母親節天氣進一步轉差，吹東北風4級，離岸5級，高地間中6級，且多雲，有驟雨、雷暴及狂風，雨勢有時頗大。市區氣溫則介乎23至26度。

有雨天氣在未來九天大致維持，僅下周二（16日）短暫時間有陽光，之後一直至5月21日的周日也驟雨倫隨。

對於「低壓槽上可能形成低壓區」，天文台科學主任葉翎解釋，五六月是華南低壓槽的旺季，當四周氣壓較低就會被稱為「低壓區」；低壓區衍生出較狹長的低氣壓則會稱為「低壓槽」。

她表示，天文台預測一道低壓槽在廣東西部沿岸發展，部份電腦模式預測該道低壓槽會有閉合等壓線，因此相關氣旋性環流有可能再發展成另一個低壓區，「畫個圈咁」，並從北部灣向東移動橫過廣東沿岸；但也有電腦模組預測形成該低壓區機會不高。

她又說，天文台會密切監察該道發展中的低壓槽會否變成熱帶氣旋，目前未能分析到可能性，但特別提醒市民明日稍後時間會有大驟雨及雷暴影響珠江口岸一帶，尤其母親節外出的市民要注意天氣變化。

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