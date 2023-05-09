天文台料未來九日下雨　周末母親節、港鐵感謝日有驟雨及雷暴

踏入夏季本港天氣逐漸多雨，本周末一連兩天是港鐵第二次「感謝日」，其中周日（14日）更是母親節，應該是外出的好時機，但天公不造美，兩日都多雲、有雷暴兼有驟雨，可謂大煞風景。

天文台今日（9日）表示，一股清勁至強風程度的偏東氣流，正影響廣東沿岸，晚上將有一兩陣微雨。雖然明日短暫時間有陽光，惟一道低壓槽在本周後期在廣東西部沿岸發展，其後相關大驟雨及雷暴將在周末影響本港。九天天氣預報更顯示，由明日（10日）至下周四（18日），均會下雨。



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偏東氣流正影響廣東沿岸 晚上將有一陣微雨

今日氣溫介乎22至25度，截止中午12時10分，天文台錄得24.1度，濕度75%。而今日吹和緩至清勁偏東風，離岸間中吹強風，大致多雲，下午部分時間天色明朗，晚上將有一兩陣微雨。

天文台表示，一股清勁至強風程度的偏東氣流，正影響廣東沿岸，而覆蓋該區的雲帶稍為轉薄；並展望未來一兩日大致多雲，明日短暫時間有陽光，周末期間間中有驟雨，局部地區有雷暴。

（天文台網頁截圖）

周末母親節、港鐵感謝日降雨率最高 局部地區雷暴

根據天文台九日天氣預報顯示，未來一連九日將會下雨，僅明日為微雨，其他日子均為驟雨。其中周六及周日（13及14日）降雨概率最高，該兩日大致多雲，間中有驟雨，局部地區更有雷暴。

氣溫方面，雖然已踏入廿四節氣中的「立夏」，惟連日以來下雨，本港氣溫亦稍微下降，未來數日氣溫大致為23至27度，直至下周三（16日）才有所回升，為25至28度。

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此外，港鐵「感謝日」繼四月舉行過一次後，本周六起一連兩天（13及14日），第二次舉行，加上周日（14日）便是母親節，以八達通乘坐港鐵，將自動享有半價優惠，是子女孝敬母親出遊的好機會。惟天公不造美，當日天文台預測為多雲、驟雨及雷暴的天氣。外出慶祝的市民記得準備雨傘，及留意天氣變化。