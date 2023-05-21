「小滿」炎熱各區逾30度　上水錄34度將軍澳32度　下周二高達33度

今日（21日）是廿四節氣「小滿」，象徵夏熟稻穀行將結實飽滿，天文台在下午錄得31度高溫，上水高達34度，大埔和打鼓嶺有33度，沙田、西貢和將軍澳32度。天文台預測本周後期氣溫持續上升，最高氣溫30度或以上，下周二更高達33度。



▼5月20日 天文台錄得今年氣溫新高▼



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天文台表示，一股偏南氣流正為廣東沿岸帶來炎熱及有驟雨的天氣，本港今日天氣炎熱，局部地區有驟雨，下午部分時間有陽光，今晚大致多雲，吹和緩偏南風。

根據分區天氣預報，預測下午2時各區都超過30度以上，上水最熱有34度，大埔和打鼓嶺有33度，長洲、石崗、沙田、西貢和將軍澳32度，流浮山、尖沙咀和赤鱲角都有31度。

5月21日，下時2時，天文台錄得各區超過30度。（天文台截圖）

天文台展望未來天氣，預料一道低壓槽會在華中形成，並在周一晚至周二早上橫過華南沿岸，為該區帶來雷雨。隨後的偏東氣流會在本周中後期影響廣東沿岸，同時一道廣闊低壓槽會為南海中部帶來不穩定天氣。

天文台預測未來九日天氣，明日部分時間有陽光，有幾陣驟雨，最高氣溫32度，周五佛誕起氣溫上升，至下周二（30日）預計最高氣溫達33度。

天文台九天天氣預測。（天文台截圖）

▼5月18日 首發工作暑熱警告▼

