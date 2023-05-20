天文台錄得今年高溫新高　中央氣象台預測或有2至3個颱風生成

受一股偏南氣流影響，天文台預測未來一兩日廣東沿岸天氣炎熱及有驟雨，今日（20日）下午初段天文台總部錄得氣溫超過攝氏32度，到2時達32.7度，創今年氣溫新高，上水逼近35度。 天文台預料一道低壓槽會在下周一晚至周二（22日至23日）橫過華南沿岸，並為該區帶來雷雨。



內地中央氣象台預測未來10天，西北太平洋將可能有2至3個颱風生成，26日前後東海、台灣海峽將有明顯風雨天氣，下周到台灣旅行要留意天氣。



▼5月20日 天文台錄得今年氣溫新高▼



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上水錄得34.9度成全港「火爐」

天文台表示，受一股偏南氣流影響，本港天氣炎熱。截至下午2時，元朗、流浮山、石崗、大隴、上水、打鼓嶺、九龍城及黃大仙氣象站，都錄得超過33度氣溫，當中上水及鄰近大隴更超過34度，上水錄得34.9度，成為今日「火爐」。

天文台總錄在1時半錄得32.4度，打破周四（18日）錄得的31.4度今年最高氣溫。到下午2時更升至32.7度。

低壓糟周一晚橫過華南沿岸 晚上至翌日有雷雨

天文台九天天氣預報顯示，明日（21日，星期日）部份時間有陽光，有幾陣驟雨，氣溫介乎27至32度。

天文台指預料一道低壓槽會在周一晚至周二橫過華南沿岸，並為該區帶來雷雨。隨後的偏東氣流會在下周中後期影響廣東沿岸，同時一道廣闊低壓槽會為南海中部帶來不穩定天氣。

受低壓槽影響，天文台預測下周一短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，晚上有幾陣雷暴；下周二大致多雲，初時有驟雨及幾陣雷暴，稍後驟雨逐漸減少。到下周三（24日）起天色明顯會好轉，部份時間有陽光，也會有一兩陣驟雨。

佛誕假期部份時間有陽光

下周五（26日）佛誕假期，長洲將會舉行太平清醮，疫後首復辦飄色及搶包山。天文台預測當日部份時間有陽光，有一兩陣驟雨，氣溫介乎25至29度，其後周末天氣相若。

中央氣象台預測颱風主要影響東海、台灣海峽

內地中央氣象台中期預報顯示，未來10天，西北太平洋將可能有2至3個颱風生成。受其影響，佛誕當日（26日）前後東海、台灣海峽將有明顯風雨天氣。

▼5月18日 首發工作暑熱警告▼



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世界氣象組織料今起5年幾乎會是記錄上最熱的5年

天文台又今日引述世界氣象組織（WMO），預料2023至2027年有98%機會，成為記錄上最熱的五年，五年中至少有一年全球平均表面溫度，較工業化前高出1.5度的機會為66%。

天文台指出，巴黎協定的目標是將本世紀末全球變暖控制在2°C以下，並盡可能限制1.5度之內；而WMO指預測結果不代表會永久超出1.5度水平，但警告短暫超越1.5的頻率會愈來愈高。